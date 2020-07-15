Под Вологдой дотла сгорела школа, в которую попала молния, о происшествии в соцсети сообщил губернатор региона Олег Кувшинников вчером 15 июля.

«В Тарногском районе от удара молнии сгорела школа в Шебеньгском Погосте. Это было небольшое деревянное здание на несколько десятков учебных мест. Обошлось без жертв, гроза прошла ночью, в школе никого не было. Пожарные ликвидировали возгорание, но здание выгорело полностью», — написал губернатор.

По его словам, с 1 сентября для старшеклассников этого села будет организован транспорт в школу райцентра, для младших школьников подготовят помещение для учебы в детском саду.

