Системная коррупция за 15 млн. Смольный выбрал подрядчика на информационную систему для борьбы со взятками
Комитет по информатизации и связи подвел итоги аукциона на создание государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Противодействие коррупции». Среди прочего будут защищаться от «опасных ситуаций».
Результаты определения поставщика опубликованы 15 июля, заявка была одна, выполнять работы будет ГУП «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр». Речь идет о первом этапе создания системы, стоимость контракта — 15 млн. Срок исполнения контракта — 25 декабря 2020 года. Для создания системы на начальном этапе надо будет «провести интервьюирование сотрудников и работников отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Комитета государственной службы и кадровой политики Администрации Губернатора Санкт-Петербурга о порядке исполнения ими полномочий».
Среди прочего должна быть создана подсистема «Риск» «для классификации коррупционно-опасных функций исполнительных органов государственной власти» и «коррупционно-опасных ситуаций». На выходе должен быть автоматизирован комплекс полномочий администрации губернатора и других ведомств — в частности анализировать данные о доходах чиновников и взаимодействовать с правоохранительными органами.