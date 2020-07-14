Премьер-министр Белоруссии рассказал, зачем ездил в Москву. Транспортное сообщение между государствами откроют в ближайшие дни

РФ может в ближайшие дни возобновить транспортное сообщение с Белоруссией, сообщил премьер-министр страны Роман Головченко по итогам своего рабочего визита в Москву 14 июля.

Видео комментарий главы правительства Белоруссии по итогам визита разместила в Facebook его пресс-секретарь Александра Исаева. "Как мы поняли, в ближайшие дни будет возобновлено транспортное сообщение с республикой Беларусь", - сказал Головченко.

Белорусский премьер также сообщил, что в ходе переговоров с российской стороной обсуждались вопросы о том, "как будут формироваться условия поставок энергоносителей на следующие годы". "Договорились о том, что эта работа будет продолжена дальше в рамках экспертных групп. Вопросы поставок на 2020 год, как я сказал, мы урегулировали, теперь обсуждаем будущие поставки", - отметил Головченко.

