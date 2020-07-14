Премьер-министр Белоруссии рассказал, зачем ездил в Москву. Транспортное сообщение между государствами откроют в ближайшие дни
РФ может в ближайшие дни возобновить транспортное сообщение с Белоруссией, сообщил премьер-министр страны Роман Головченко по итогам своего рабочего визита в Москву 14 июля.
Видео комментарий главы правительства Белоруссии по итогам визита разместила в Facebook его пресс-секретарь Александра Исаева. "Как мы поняли, в ближайшие дни будет возобновлено транспортное сообщение с республикой Беларусь", - сказал Головченко.
Белорусский премьер также сообщил, что в ходе переговоров с российской стороной обсуждались вопросы о том, "как будут формироваться условия поставок энергоносителей на следующие годы". "Договорились о том, что эта работа будет продолжена дальше в рамках экспертных групп. Вопросы поставок на 2020 год, как я сказал, мы урегулировали, теперь обсуждаем будущие поставки", - отметил Головченко.
Он констатировал, что в последнее время в связи с пандемией снизились объемы взаимной торговли между Белоруссией и РФ. "Сейчас рынки восстанавливаются, наши предприятия активно восстанавливают поставки", - сказал Головченко.
Тем не менее, признал он, есть ряд проблем, связанные с наличием барьеров и ограничений. "Я этот вопрос поднял перед своим коллегой (премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным - прим. ТАСС), мы привели аргументы, будем рассматривать этот вопрос и в рамках двустороннего формата, и в рамках ЕАЭС. Считаем, что доступ к рынкам друг друга без изъятий и ограничений - это фундаментальное условие функционирования союзного объединения", - заявил премьер Белоруссии.