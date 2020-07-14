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14.07.2020 20:04
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В Минске заявили о намерениях России возобновить транспортное сообщение с Белоруссией «в ближайшие дни»

Россия собирается восстановить транспортное сообщение с Белоруссией в ближайшие дни, сообщил 14 июля премьер-министр республики Роман Головченко, комментируя итоги своего рабочего визита в Москву.

«Российская сторона мониторит ситуацию с точки зрения своей эпидемиологической обстановки. Как мы поняли, в ближайшие дни будет возобновлено транспортное сообщение с Республикой Беларусь», - сказал он журналистам.

РФ только ведет переговоры о возобновлении авиасообщения с другими странами. Пока из России можно выехать лишь с целью учёбы, работы или на лечение.

Хорватия первой в ЕС открыла свои границы для всех, у кого есть справка об отрицательном анализе на коронавирус.

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