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14.07.2020 11:13
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Из офиса утилизаторов в Петро-Славянке украли коллекционное оружие

Восемь единиц списанного, охолощенного оружия похитили из офиса компании по утилизации вторсырья. Коммерсанты оценили ущерб почти в 400 тысяч рублей.

Как стало известно «Фонтанке» 14 июля, с заявлением о краже замдиректора организации обратился накануне. Сообщение было запоздалым — по его словам, в офис на Софийской улице у развязки с КАД неизвестные забрались в период с 23 по 27 июня. Пропало восемь единиц охолощенного оружия, например, пистолет ТТ, снайперская винтовка Мосина, ППШ и другие. Общая сумма ущерба — 395 тысяч рублей, что подтверждено предоставленными документами. Покупалось оно для коллекции. Как именно воры забрались в офис, заявитель не знает.

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