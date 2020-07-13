FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +19
71.23р80.27р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
13.07.2020 14:19
4
Печать

Путин поговорил с Эрдоганом. Обсуждали ли Святую Софию, осталось загадкой

Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили по телефону экономическое сотрудничество, ситуацию в Сирии и Ливии, говорится в сообщении администрации турецкого лидера в понедельник.

«Наш президент провел телефонные переговоры с его российским коллегой Владимиром Путиным. Стороны обсудили, прежде всего, экономические вопросы, шаги для расширения двусторонних отношений, а также сотрудничество по борьбе с пандемией коронавируса. Лидеры двух стран также оценили ситуацию в Ливии и Сирии и коснулись других региональных вопросов», — говорится в сообщении.

Обсуждали ли лидеры стран самую скандальную тему последних дней — решение турецких властей снова открыть в соборе Святой Софии мечеть — турецкая сторона не сообщает.

Собор Святой Софии в Стамбуле, бывший когда-то одной из главных христианских святынь и недавно, спустя 86 лет жизни в статусе музея вновь превратившийся в мечеть, подстроится под мусульман во время намаза, чтобы те не видели лица святых из другой религии.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

OldObyvatel
Ну, вот, отказался, значит, бункерный от контроля над проливами. А сколько крови было пролито на фронтах Первой мировой ради этой неизбывной мечты русских патриотов. Да и Сталин пытался выторговать и у Гитлера , и у союзников базу на Босфоре. И в годы холодной войны разрабатывались планы танкового удара из Армении и Грузии в направлении проливов.
Прощай, голубая мечта русских патриотов со времен Вещего Олега: русский щит — на вратах Цареграда, Россия — в Константинополе, втором Вечном городе, символе православия.
Это вам не какая-то вшивая Новороссия.
kоt-obormot
Какая активность. Гыг. Но у Фургала рейтинг выше. Обделался многоходовоОчечник.
261254291
Это внутреннее дело Турецкой Республики. На таком уровне это не обсуждается.
Там есть потешный межгалактический фонарный папа Варфоломей, пусть он и протестует!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний