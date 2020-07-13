Путин поговорил с Эрдоганом. Обсуждали ли Святую Софию, осталось загадкой
Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили по телефону экономическое сотрудничество, ситуацию в Сирии и Ливии, говорится в сообщении администрации турецкого лидера в понедельник.
«Наш президент провел телефонные переговоры с его российским коллегой Владимиром Путиным. Стороны обсудили, прежде всего, экономические вопросы, шаги для расширения двусторонних отношений, а также сотрудничество по борьбе с пандемией коронавируса. Лидеры двух стран также оценили ситуацию в Ливии и Сирии и коснулись других региональных вопросов», — говорится в сообщении.
Обсуждали ли лидеры стран самую скандальную тему последних дней — решение турецких властей снова открыть в соборе Святой Софии мечеть — турецкая сторона не сообщает.
Собор Святой Софии в Стамбуле, бывший когда-то одной из главных христианских святынь и недавно, спустя 86 лет жизни в статусе музея вновь превратившийся в мечеть, подстроится под мусульман во время намаза, чтобы те не видели лица святых из другой религии.