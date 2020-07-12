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12.07.2020 17:45
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В Софийском соборе на время намаза будут скрывать христианские мозаики и фрески

Собор Святой Софии в Стамбуле, бывший когда-то одной из главных христианских святынь и недавно, спустя 86 лет жизни в статусе музея вновь превратившийся в мечеть, подстроится под мусульман во время намаза, чтобы те не видели лица святых из другой религии.

автор фото Яна Пруссакова / «Фонтанка.ру»
автор фото Яна Пруссакова / «Фонтанка.ру»
автор фото Яна Пруссакова / «Фонтанка.ру»
автор фото Яна Пруссакова / «Фонтанка.ру»
автор фото Яна Пруссакова / «Фонтанка.ру»
автор фото Яна Пруссакова / «Фонтанка.ру»
автор фото Яна Пруссакова / «Фонтанка.ру»
автор фото Яна Пруссакова / «Фонтанка.ру»

Археологи, проводящие реставрационные работы в соборе Святой Софии, представили президенту Турции предложения, которые позволят исповедующим ислам не отвлекаться на христианскую символику в храме, передаёт 12 июля издание Hurriyet. На них ориентируются Министерство культуры и туризма Турции вместе с Управлением по делам религии.

В частности, мозаики и фрески предлагается убрать в тень, установив систему освещения так, чтобы их не было видно с позиции молящихся. Издание уточняет, что во время намаза лазерные лучи будут затемнять лица святых во время богослужений. Также обсуждается вариант закрыть их с помощью механизма занавеса в часы поклонения, однако этот вариант менее вероятен.

Власти обещают относиться к историческим ценностям очень осторожно, чтобы не вызывать негатива в обществе.

Напомним, что 12 июля Папа Римский Франциск заявил, что опечален изменением статуса собора.

На этой неделе турецкие власти аннулировали постановление 1934 года, согласно которому собор Святой Софии функционировал как музей. Намазы в теперь уже мечети начнутся 24 июля.

При этом о намерении сменить статус одного из главных символов Стамбула стало известно ещё в июне этого года. Власти настаивали, что могут самостоятельно распоряжаться находящимся на их территории памятником мирового наследия ЮНЕСКО. Специальное учреждение ООН незамедлительно отреагировало на сложившуюся ситуацию, прокомментировав это решение.

«Против» высказали и многие страны, в том числе Россия. Патриарх Кирилл заявил, что случившееся «отзовётся глубокой болью в русском народе».

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Комментарии (4)

Vurgagain
Ээээ... Простите, что?!
Василий Марущак
Пакорабану, хоть ногтями сдирайте
krasnonosov
Эрдогану теперь нужно по примеру путина, мозаику со своим изображением прилепить в Софии.
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