Собор Святой Софии в Стамбуле, бывший когда-то одной из главных христианских святынь и недавно, спустя 86 лет жизни в статусе музея вновь превратившийся в мечеть, подстроится под мусульман во время намаза, чтобы те не видели лица святых из другой религии.

Археологи, проводящие реставрационные работы в соборе Святой Софии, представили президенту Турции предложения, которые позволят исповедующим ислам не отвлекаться на христианскую символику в храме, передаёт 12 июля издание Hurriyet. На них ориентируются Министерство культуры и туризма Турции вместе с Управлением по делам религии.

В частности, мозаики и фрески предлагается убрать в тень, установив систему освещения так, чтобы их не было видно с позиции молящихся. Издание уточняет, что во время намаза лазерные лучи будут затемнять лица святых во время богослужений. Также обсуждается вариант закрыть их с помощью механизма занавеса в часы поклонения, однако этот вариант менее вероятен.

Власти обещают относиться к историческим ценностям очень осторожно, чтобы не вызывать негатива в обществе.



Напомним, что 12 июля Папа Римский Франциск заявил, что опечален изменением статуса собора.