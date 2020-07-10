Эрдоган: Намазы в мечети Айя-София начнутся 24 июля

Религиозные церемонии должны начаться в мечети Айя-София в Стамбуле с 24 июля, заявил 10 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Millete Sesleniş https://t.co/x3e402F8aw— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 10, 2020
"Мы планируем открыть мечеть Айя-София для молитвы 24 июля", - сказал он в телевизионной речи.
"Как и в случае со всеми остальными мечетями, двери Айя-София будут открыты для всех, включая граждан Турции и туристов", - уточнил он.
Также президент призвал уважать решение турецкого суда по возвращению Айя-Софии статуса мечети, причем возражения против судебного постановления будут расцениваться как "нарушение нашего суверенитета".
Ранее резидент Турции подписал указ об изменении статуса Святой Софии. Этим указом предусмотрен перевод объекта в собственность Управления по религиозным делам Турции, вследствие чего он будет открыт как мечеть.
До этого Государственный совет Турции – высший суд по административным делам – отменил решение правительства страны от 1934 года, в соответствии с которым собор Святой Софии в Стамбуле получал статус музея.
ЮНЕСКО осудило такое решение турецких властей.
Собор Святой Софии, построенный в VI веке византийским императором Юстинианом Великим, был превращен в мечеть после взятия Константинополя турецким султаном Мехмедом Завоевателем в 1453 году. В 1934 году решением светского правительства Кемаля Ататюрка он был преобразован в музей. Проведение богослужений в соборе было запрещено. В 1985 году Святая София вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.