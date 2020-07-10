Эрдоган: Намазы в мечети Айя-София начнутся 24 июля

Религиозные церемонии должны начаться в мечети Айя-София в Стамбуле с 24 июля, заявил 10 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы планируем открыть мечеть Айя-София для молитвы 24 июля", - сказал он в телевизионной речи.



"Как и в случае со всеми остальными мечетями, двери Айя-София будут открыты для всех, включая граждан Турции и туристов", - уточнил он.



Также президент призвал уважать решение турецкого суда по возвращению Айя-Софии статуса мечети, причем возражения против судебного постановления будут расцениваться как "нарушение нашего суверенитета".

