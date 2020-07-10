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10.07.2020 22:00
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Эрдоган: Намазы в мечети Айя-София начнутся 24 июля

Религиозные церемонии должны начаться в мечети Айя-София в Стамбуле с 24 июля, заявил 10 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы планируем открыть мечеть Айя-София для молитвы 24 июля", - сказал он в телевизионной речи.

"Как и в случае со всеми остальными мечетями, двери Айя-София будут открыты для всех, включая граждан Турции и туристов", - уточнил он.

Также президент призвал уважать решение турецкого суда по возвращению Айя-Софии статуса мечети, причем возражения против судебного постановления будут расцениваться как "нарушение нашего суверенитета".

Ранее резидент Турции подписал указ об изменении статуса Святой Софии. Этим указом предусмотрен перевод объекта в собственность Управления по религиозным делам Турции, вследствие чего он будет открыт как мечеть.

До этого Государственный совет Турции – высший суд по административным делам – отменил решение правительства страны от 1934 года, в соответствии с которым собор Святой Софии в Стамбуле получал статус музея.

ЮНЕСКО осудило такое решение турецких властей.

Собор Святой Софии, построенный в VI веке византийским императором Юстинианом Великим, был превращен в мечеть после взятия Константинополя турецким султаном Мехмедом Завоевателем в 1453 году. В 1934 году решением светского правительства Кемаля Ататюрка он был преобразован в музей. Проведение богослужений в соборе было запрещено. В 1985 году Святая София вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Комментарии (4)

Иван Петров
Умыл путена.
Который спас его от военного переворота.
Оба - 3.14...
И оба плохо кончат.
"...Ты же читал заключение экспертов?.. Ни фига, как вижу, не понял по причине умственной неполноценности. Там ясно сказано - пуля. Та, что ... твоему дружку..."
(к.ф. Ворошиловский стрелок).
Pilat
Забавно.
Эрдоган видимо понял, что взял Россию за промежность турецким потоком и теперь может делать всё что захочет.
krasnonosov
Как доступно для всех, если в мечети не впускают женщин (только маленьких девочек и старух, и то для них доступно только отдельная загородка в мечети отдельно от всех остальных мусульман мужского рода)?
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