«Проигнорирована техногенная версия причины гибели». Фонд памяти группы Дятлова не согласен с выводами Генпрокуратуры и требует расследования СК
Заключение Генпрокуратуры о причине гибели туристической группы на перевале Дятлова в 1959 году не удовлетворило Фонд памяти группы Дятлова. Руководитель организации Юрий Кунцевич заявил, что будет настаивать на проверке или возбуждении уголовного дела Следственным комитетом РФ, передаёт 12 июля РИА Новости.
«По этой проверке можно понять, что проигнорирована техногенная версия причины гибели, хотя это очевидно: умерли все почти в одно время», — сказал Кунцевич в комментарии агентству. К выводам Генпрокуратуры у него «много нареканий и претензий».
Фонд, заверил руководитель, будет добиваться возобновления следственных действий по факту гибели туристов. По словам Кунцевич, этим должен заняться Следственный комитет, потому что он имеет право допрашивать свидетелей и родственников в рамках проверки либо возбуждения уголовного дела. Готовится жалоба, заверил Кунцевич, подчеркнув, что это «резонансное, международное, огромное дело».
Ранее стало известно, что умер главный свидетель по этому делу. Однако все его показания хранятся в фонде.
Напомним, гибель группы Дятлова на протяжении десятилетий считалась загадочным и пугающим делом. Расследование было возобновлено спустя 60 лет после гибели молодых людей по требованию родственников.
Группа Дятлова двигалась по маршруту Свердловск — Ивдель — Отортен и обратно, расстояние в 300 километров молодые люди должны были преодолеть на лыжах за 15 дней. Поход был посвящен XXI съезду КПСС. По факту гибели туристов было возбуждено уголовное дело, которое прекратили в мае 1959 года.
С тех пор энтузиасты, изучавшие подробности гибели группы Дятлова, отмечали в деле множество странностей и несостыковок. Выдвигались разные версии: туристы погибли, потому что случайно попали в зону испытания ракетного вооружения, их ликвидировали спецслужбы или убили местные охотники манси. После возобновления дела у генпрокуратуры было в общей сложности 75 версий случившегося. Из них 15, по которым смерть туристов связывалась с секретными действиями органов, были признаны несостоятельными практически сразу.