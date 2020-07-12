«Проигнорирована техногенная версия причины гибели». Фонд памяти группы Дятлова не согласен с выводами Генпрокуратуры и требует расследования СК

Заключение Генпрокуратуры о причине гибели туристической группы на перевале Дятлова в 1959 году не удовлетворило Фонд памяти группы Дятлова. Руководитель организации Юрий Кунцевич заявил, что будет настаивать на проверке или возбуждении уголовного дела Следственным комитетом РФ, передаёт 12 июля РИА Новости.

«По этой проверке можно понять, что проигнорирована техногенная версия причины гибели, хотя это очевидно: умерли все почти в одно время», — сказал Кунцевич в комментарии агентству. К выводам Генпрокуратуры у него «много нареканий и претензий».