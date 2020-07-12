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12.07.2020 12:15
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Умер главный свидетель по делу о гибели туристов на перевале Дятлова

Турист Михаил Шаравин, который в 1959 году обнаружил палатку и первых погибших из группы Дятлова на Северном Урале, скончался на 85 году жизни, передаёт 12 июля РИА Новости.

Руководитель Фонда памяти группы Юрий Кунцевич рассказал агентству, что самый первый и главный свидетель умер 3 июля. По его словам, все показания Шаравина, имеющие отношение к поисковым работам на перевале Дятлова, хранятся в Фонде.

«Он грамотно выступал всегда, не лукавил, не скрывал», — отметил Кунцевич.

Генпрокуратура начала проверку обстоятельств и причин гибели туристической группы на перевале Дятлова спустя 60 лет после трагедии из-за многочисленных просьб родственников погибших, интереса СМИ и общества. Прокурорам с экспертизами на месте помогали эксперты в сфере геодезии, метрологии и сотрудники МЧС.

Накануне, 11 июля, Генпрокуратура заявила, что туристы погибли в результате схода лавины. Молодые люди из-за плохой видимости не смогли найти палатку после того, как покинули ее. В процессе проверки рассмотрели 75 версий произошедшего.

Напомним, гибель группы Дятлова на протяжении десятилетий считалась загадочным и пугающим делом. Расследование было возобновлено спустя 60 лет после гибели молодых людей по требованию родственников.

Группа Дятлова двигалась по маршруту Свердловск — Ивдель — Отортен и обратно, расстояние в 300 километров молодые люди должны были преодолеть на лыжах за 15 дней. Поход был посвящен XXI съезду КПСС. По факту гибели туристов было возбуждено уголовное дело, которое прекратили в мае 1959 года.

С тех пор энтузиасты, изучавшие подробности гибели группы Дятлова, отмечали в деле множество странностей и несостыковок. Выдвигались разные версии: туристы погибли, потому что случайно попали в зону испытания ракетного вооружения, их ликвидировали спецслужбы или убили местные охотники манси. После возобновления дела у генпрокуратуры было в общей сложности 75 версий случившегося. Из них 15, по которым смерть туристов связывалась с секретными действиями органов, были признаны несостоятельными практически сразу.

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Комментарии (8)

Анна Гаврилова
Ага. Канечна. Лавина, неандертальцы, солнечный ветер. Ну реально то подумать то? лес, снег, мороз. 9 человек вдруг ночью в мороз выбравшись из палатки по лесу начинают бегать. В разные стороны. Такие действия производятся только при участии еще одной посторнней силы - других человек. А лагерей там рядом было полно. И причем это были не зэки. а кто то достаточно высокопоставленные. Поэтому ничего не узнаем
hal9000
А как там вообще с лавинами..периодичность??..она втогда сошла и все больше не сходила??..)
mononcle
Может быть сход лавины, хотя специалисты утверждали, что там слишком пологие холмы и лавин/снежных досок не бывает. К тому же, палатка почти не была засыпана снегом или льдом, её легко обнаружил случайный человек. Соответственно, в чём заключался сход лавины? Другой озвученный вариант: употребление туристами особо убойных психоактивных веществ в качестве допинга, из-за которых у них случился тяжёлый психоз. Зачем было бежать босиком по окаменелому от морозов снегу так далеко? У троих людей, которых нашли дальше всех, тяжёлые травмы от ударов. Но, может быть, их оттащило мистическим ледником. Ещё одному поджарили ноги в костре. Но, может быть, он к тому времени уже умер, пытаясь согреться у костра.
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