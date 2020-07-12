Умер главный свидетель по делу о гибели туристов на перевале Дятлова
Турист Михаил Шаравин, который в 1959 году обнаружил палатку и первых погибших из группы Дятлова на Северном Урале, скончался на 85 году жизни, передаёт 12 июля РИА Новости.
Руководитель Фонда памяти группы Юрий Кунцевич рассказал агентству, что самый первый и главный свидетель умер 3 июля. По его словам, все показания Шаравина, имеющие отношение к поисковым работам на перевале Дятлова, хранятся в Фонде.
«Он грамотно выступал всегда, не лукавил, не скрывал», — отметил Кунцевич.
Генпрокуратура начала проверку обстоятельств и причин гибели туристической группы на перевале Дятлова спустя 60 лет после трагедии из-за многочисленных просьб родственников погибших, интереса СМИ и общества. Прокурорам с экспертизами на месте помогали эксперты в сфере геодезии, метрологии и сотрудники МЧС.
Накануне, 11 июля, Генпрокуратура заявила, что туристы погибли в результате схода лавины. Молодые люди из-за плохой видимости не смогли найти палатку после того, как покинули ее. В процессе проверки рассмотрели 75 версий произошедшего.
Напомним, гибель группы Дятлова на протяжении десятилетий считалась загадочным и пугающим делом. Расследование было возобновлено спустя 60 лет после гибели молодых людей по требованию родственников.
Группа Дятлова двигалась по маршруту Свердловск — Ивдель — Отортен и обратно, расстояние в 300 километров молодые люди должны были преодолеть на лыжах за 15 дней. Поход был посвящен XXI съезду КПСС. По факту гибели туристов было возбуждено уголовное дело, которое прекратили в мае 1959 года.
С тех пор энтузиасты, изучавшие подробности гибели группы Дятлова, отмечали в деле множество странностей и несостыковок. Выдвигались разные версии: туристы погибли, потому что случайно попали в зону испытания ракетного вооружения, их ликвидировали спецслужбы или убили местные охотники манси. После возобновления дела у генпрокуратуры было в общей сложности 75 версий случившегося. Из них 15, по которым смерть туристов связывалась с секретными действиями органов, были признаны несостоятельными практически сразу.