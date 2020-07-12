Умер главный свидетель по делу о гибели туристов на перевале Дятлова

Турист Михаил Шаравин, который в 1959 году обнаружил палатку и первых погибших из группы Дятлова на Северном Урале, скончался на 85 году жизни, передаёт 12 июля РИА Новости.

Руководитель Фонда памяти группы Юрий Кунцевич рассказал агентству, что самый первый и главный свидетель умер 3 июля. По его словам, все показания Шаравина, имеющие отношение к поисковым работам на перевале Дятлова, хранятся в Фонде.

«Он грамотно выступал всегда, не лукавил, не скрывал», — отметил Кунцевич.

Генпрокуратура начала проверку обстоятельств и причин гибели туристической группы на перевале Дятлова спустя 60 лет после трагедии из-за многочисленных просьб родственников погибших, интереса СМИ и общества. Прокурорам с экспертизами на месте помогали эксперты в сфере геодезии, метрологии и сотрудники МЧС.