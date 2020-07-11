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11.07.2020 14:21
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Генпрокуратура окончательно выяснила, что убило туристов на перевале Дятлова

Девять туристов на перевале Дятлова погибли в 1959 году из-за схода лавины. К такому выводу пришла Генпрокуратура РФ, сообщает 11 июля «РИА Новости».

Замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков объяснил журналистам, что группа покинула палатку из-за лавины, чтобы укрыться около каменной гряды. Обратно вернуться молодые люди не смогли из-за плохой видимости.

«Группа ушла на 50 метров, и они ушли к каменной гряде. Это естественный ограничитель лавины. Они все сделали правильно, — цитирует агентство Курьякова. — Но здесь есть вторая причина, почему группа была приговорена. Когда они развернулись, они палатку не увидели. Видимость была 16 метров. Они отошли на 50».

Версию прокуратуры подтвердил эксперимент, который был проведен в ходе следствия. Он показал, что в условиях, в которых оказалась группа Дятлова, найти палатку было невозможно.

Температура в день, когда группа столкнулась с угрозой лавины, была около 40–45 градусов, поэтому даже разведя костер, молодые люди не могли спастись.

Напомним, гибель группы Дятлова на протяжении десятилетий считалась загадочным и пугающим делом. Расследование было возобновлено спустя 60 лет после гибели молодых людей по требованию родственников.

Группа Дятлова двигалась по маршруту Свердловск — Ивдель — Отортен и обратно, расстояние в 300 километров молодые люди должны были преодолеть на лыжах за 15 дней. Поход был посвящен XXI съезду КПСС. По факту гибели туристов было возбуждено уголовное дело, которое прекратили в мае 1959 года.

С тех пор энтузиасты, изучавшие подробности гибели группы Дятлова, отмечали в деле множество странностей и несостыковок. Выдвигались разные версии: туристы погибли, потому что случайно попали в зону испытания ракетного вооружения, их ликвидировали спецслужбы или убили местные охотники манси. После возобновления дела у генпрокуратуры было в общей сложности 75 версий случившегося. Из них 15, по которым смерть туристов связывалась с секретными действиями органов, были признаны несостоятельными практически сразу.

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Комментарии (25)

grannie
Доводов против "лавиной версии" было предоставлено столько, что простые "прокуратура обнаружила" никого уже не устроят. Нужны веские и научно-обоснованные данные, эксперименты и выводы. Пока же очередные блаблабла.
Hans-Christian
Я придерживаюсь версии, хорошо аргументированной в книге Ракитина "Смерть, идущая по следу". Версия обыденная и жестокая, но больше всего подходящая под наши реалии.
Cashmare
А как они узнали про лавину при видимости 16 метров и нифига не слышимости из-за дикого ветра, и при этом ещё и успели отойти на 50 метров? И почему палатку не унесло лавиной к чёртовой матери?
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