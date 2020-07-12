В Сеченовском университете подтвердили безопасность испытанной на людях вакцины от COVID-19
В Сеченовском университете, завершив испытания вакцины от коронавирусной инфекции на добровольцах, подтвердили её безопасность. Об этом сообщил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев, передаёт РИА Новости.
Ранее стало известно, что первая группа добровольцев будет выписана 15 июля. Сейчас никаких проблем со здоровьем у них нет.
«На этом этапе была показана безопасность вакцины.... Безопасность вакцины подтверждена. Она соответствует безопасности тех вакцин, которые сейчас присутствуют на рынке», — подчеркнул Лукашев.
Напомним, что за последние сутки ещё 20 ковидных смертей и 292 новых случая заражения выявлено в Петербурге. В России — 130 и 11 335 соответственно.
Основные три надежды правительства на разработку вакцины — ФГБУ «Институт им. Гамалеи», центр «Вектор» и Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА. Производство лекарства от COVID-19 планируют запустить в конце лета — начале осени 2020 года.