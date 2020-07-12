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12.07.2020 11:37
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В Сеченовском университете подтвердили безопасность испытанной на людях вакцины от COVID-19

В Сеченовском университете, завершив испытания вакцины от коронавирусной инфекции на добровольцах, подтвердили её безопасность. Об этом сообщил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев, передаёт РИА Новости.

Ранее стало известно, что первая группа добровольцев будет выписана 15 июля. Сейчас никаких проблем со здоровьем у них нет.

«На этом этапе была показана безопасность вакцины.... Безопасность вакцины подтверждена. Она соответствует безопасности тех вакцин, которые сейчас присутствуют на рынке», — подчеркнул Лукашев.

Напомним, что за последние сутки ещё 20 ковидных смертей и 292 новых случая заражения выявлено в Петербурге. В России — 130 и 11 335 соответственно.

Основные три надежды правительства на разработку вакцины — ФГБУ «Институт им. Гамалеи», центр «Вектор» и Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА. Производство лекарства от COVID-19 планируют запустить в конце лета — начале осени 2020 года.

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Комментарии (5)

pregatus
О, нашёл, 38 человек принимали участие в исследовании. 38! По требованиям ВОЗ исследования на безопасность должны проводится не менее чем на 3000 человек.
260807761
Да дело не в безопасности, она, вероятно, и безопасная и работает, но сейчас многие исследования показывают, что организм очень быстро теряет антитела к ковиду, на сколько она будет действовать - месяц-два? и потом снова колоть? Получается ерунда
W Bons
молодой человек , мы , русские , друг друга не обманываем
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