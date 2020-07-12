FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +21
71.23р80.27р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
12.07.2020 11:05
1
Печать

Число подтверждённых смертей от COVID-19 в Петербурге превысило 1600

Ещё 20 смертей от коронавируса зарегистрировано в Петербурге за последние сутки, сообщает 12 июля оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Жертвами коронавируса за всё время пандемии, по официальным данным, стали 1603 человека.

Северная столица в российской статистике летальных исходов занимает второе место после Москвы. В общей сложности в стране от коронавируса умерли за сутки 130 человек, за время пандемии — 11 335 человек.

Всего в Петербурге с марта коронавирус нашли у 27 570 человек, выздоровели 21 233.

Как ранее писала «Фонтанка», в данных комздрава и Росстата по ковидным смертям имеются серьёзные расхождения.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний