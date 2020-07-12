Число подтверждённых смертей от COVID-19 в Петербурге превысило 1600

Ещё 20 смертей от коронавируса зарегистрировано в Петербурге за последние сутки, сообщает 12 июля оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Жертвами коронавируса за всё время пандемии, по официальным данным, стали 1603 человека.

Северная столица в российской статистике летальных исходов занимает второе место после Москвы. В общей сложности в стране от коронавируса умерли за сутки 130 человек, за время пандемии — 11 335 человек.

Всего в Петербурге с марта коронавирус нашли у 27 570 человек, выздоровели 21 233.