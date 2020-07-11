Относительная смерть. Как меняется летальная статистика в Петербурге

Росстат опубликовал число россиян, умерших с диагнозом «коронавирус» в мае 2020 года. Данные по Петербургу снова в десять раз отличаются от сведений комздрава. В этом расхождении есть определенная логика.

автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»

«Фонтанка» сопоставила данные прироста смертности от всех причин в Петербурге и количество умерших от ковида, о которых на протяжении всего периода эпидемии сообщал городской оперативный штаб, со статистикой Росстата.

Впрочем, рост смертности глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец еще накануне назвал «иллюзией», так как причина может быть официально установлена значительно позже фактической смерти. В официальных рекомендациях Минздрава вообще говорится, что причину летального исхода можно выяснять в течение 30 суток после вскрытия, а потом еще 45 дней ждать результатов анализа секционного материала на ковид. Для захоронения родственникам в этом случае выдают временное свидетельство о смерти, а в окончательном, полученном по итогам всех исследований, свидетельстве причина летального исхода может измениться. И эти данные попадут в Росстат, возможно, уже в следующем месяце, а то и позже. В частности, поэтому публикуемое каждый день количество смертельных случаев от коронавируса в Петербурге не тождественно числу умерших за сутки. Смерти от коронавируса, случившиеся в апреле, комиссия по анализу летальных случаев продолжала рассматривать в июле.



По состоянию на 1 июля официально летальными исходами от COVID-19 признаны за весь период эпидемии 1182 случая. При этом за март в Петербурге от коронавируса официально умер один человек, в апреле — еще 32 человека, 180 случаев официально признаны смертями от COVID-19 за май.

Взрывной прирост наблюдался в июне а в июле тенденция продолжилась.

Тем не менее, ожидание данных по общей статистике смертности в Петербурге за июнь затянулось. Когда же комитет по делам ЗАГС опубликовал эту цифру, выяснилось, что в июне смертность выросла по сравнению с прошлым годом на 35% и составила 7106 человек — максимум за последние 10 лет. В июне 2019-го, для сравнения, органы ЗАГС подтвердили 4575 случаев. В мае общая смертность в Петербурге показала прирост в казавшиеся тогда рекордными 32%: 6427 смертей в 2020 году против 4875 — в 2019. А вот смертность за апрель 2020 года почти не отличалась от обычной, не смотря на пандемию: умерло 5303 человека (в 2019-ом — 5207). Однако на этот период пришлись объявленные президентом нерабочие дни, что могло отразиться на количественном соотношении смертности от разных причин. Например, ДТП и травмы на производстве угрожали сидящим по домам в самоизоляции людям в меньшей степени, а вот опасность бытовых конфликтов могла возрасти.



Как бы то ни было, при подтвержденных 1182 случаях смерти от COVID-19, прирост смертности от всех причин в городе с апреля по июнь составил 4179 случаев (96 за апрель, 1552 за май и 2 531 за июнь). Открытым остается вопрос, от чего скончались около трех тысяч человек в Петербурге за три месяца.

Методика той системы

Данные по Петербургу в статистике Росстата, который собирает сведения о смертности от коронавируса со всех регионов, отличаются от цифр городского оперштаба. Росстат отдельно подсчитывает случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти или был зафиксирован как важное состояние, повлиявшее на исход болезни. По данным Росстата в апреле смерти 354 человек были связаны с COVID-19, что в 11 раз превышает данные городского оперштаба. Из них основной причиной смерти вирус стал у 187 человек, а у 168 был зафиксирован как важное сопутствующее состояние. Интересно, что эти данные были скорректированы 10 июля, в один день с публикацией статистики за май. До корректировки количество апрельских смертей было ниже и составляло 323 случая болезни.



Такой разрыв федеральных и региональных показателей наблюдается не только в Петербурге. В Росстате расхождение с данными оперативных штабов на местах объясняют тем, что ведомство получает цифры из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, куда попадают первичные медицинские свидетельства о смерти, а также на основе окончательных медицинских свидетельств о смерти. Не тратя время на исследование историй болезни.

Статистика Росстата по Петербургу за май еще выше: от коронавируса скончалось 1805 человек. Из них в 966 случаях ковид стал основной причиной летального исхода, а в 839 — важным состоянием. И снова цифры Росстата превысили статистику городского оперштаба — в 10 раз. По данным, опубликованным комздравом Санкт-Петербурга, за июнь в городе от коронавируса умерло 969 человек. В сумме — 2159 случаев с начала эпидемии ковида в России (в марте Росстат еще не давал «коронавирусной» статистики летальных исходов). Но, если сопоставить данные Росстата с общим приростом смертности, получится, что в городе по неизвестным причинам с апреля по июнь умерло около 2 тысяч человек. Возможно, похожий показатель следует ожидать от Росстата в июньской таблице в графе «Санкт-Петербург».



Сколько похоронили

Отчасти эту гипотезу подтверждает еще одна цифра. Одно из немногих ведомств в городе, в котором знают общее количество смертей, связанных с коронавирусом - управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. В соответствии с п.3.10 СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» для погребения каждого умершего от особо опасных инфекционных заболеваний или от инфекции неясной этиологии, требующих проведения мероприятий по санитарной охране территории, необходимо получать разрешение Роспотребнадзора на погребение. Депутатский запрос о том, сколько таких разрешений было выдано в марте, апреле и мае 2020 года (для чистоты эксперимента были запрошены данные и за аналогичный период 2019 года) в ведомство направил глава фракции «Яблоко» в петербургском парламенте Борис Вишневский. В Роспотребнадзоре сообщили, что в 2019 году за подобными разрешениями никто не обращался, равно как и в марте 2020 года (что, вероятно, объясняет тем, что в тот период в Петербурге официально была зафиксирована лишь одна смерть от коронавируса, в конце месяца). А вот за апрель и май 2020 года в адрес управления поступило 2533 обращения, связанных с «необходимостью разъяснения порядка и способа погребения» лиц, умерших при установленном диагнозе COVID-19, а также в медицинских учреждениях, перепрофилированных для оказания медицинской помощи пациентам с внебольничными пневмониями и подозрением на COVID-19.



«Абсолютно точный ответ – о числе именно разрешений, а не обращений по вопросу о погребениях, - я пытаюсь получить от управления Роспотребнадзора уже третий день, и начинаю понимать, что это уважаемое ведомство по трудности доступа сегодня очень напоминает засекреченную военную базу, - рассказал «Фонтанке» Борис Вишневский. - Так, мне даже пройти к ним в управление не удалось, несмотря на мой статус. Оказывается, это можно делать только по предварительной договоренности. Тем не менее, две вещи мне узнать удалось: в управлении не помнят отказов в выдаче разрешений, и говорят, что более одного обращения по вопросу об одном и том же погребении просто не зарегистрируют. Следовательно, указанная в ответе Роспотребнадзора цифра очень близка к количеству выданных разрешений на погребение умерших от ковида или с подозрением на ковид. И если и отличается, то очень мало».

Глава комздрава Дмитрий Лисовец в начале июля также сообщил, что количестве смертей, связанных с коронавирусом, в Петербурге может на пару тысяч превышать данные официальной городской статистики. По словам чиновника, за первую половину 2020 года в городе умерло на 3915 человек больше, чем годом раньше, и 90% этих случаев связаны с коронавирусом. Однако лишь 1281 из этих 90% — смерть исключительно от COVID-19. «2464 человека — это те, у кого COVID-19 был установлен в качестве сопутствующего заболевания или новая коронавирусная инфекция не была диагностирована лабораторно, но выявлена типичная клиническая картина вирусной пневмонии».



Напомним, что в начале июня специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали «необычной» низкую статистику смертности от COVID-19 в России относительно числа инфицированных. Переболевший коронавирусом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил низкое число летальных исходов эффективностью российской медицинской системы. Петербург готовится к новой волне коронавируса и обустраивает дополнительные стационары для работы с СOVID-19, в том числе «стационары-трансформеры».

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

