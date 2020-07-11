Обрушившийся на город штормовой ветер не только валил деревья, рвал провода, ронял строительные леса и мял машины. От него также пострадали двое жителей Петербурга, об этом вечером 11 июля «Фонтанке» сообщили в региональном управлении МЧС.



По информации ведомства, пострадали два человека в Выборгском и Приморском районах. Одним из них стал 41-летний мужчина, который получил травмы в машине на Лиственной улице, когда на нее упало дерево. По аналогичной причине медицинская помощь понадобилась 77-летней женщине, которая во время непогоды решила посетить Удельный парк.