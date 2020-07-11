После шторма в Петербурге ранены двое горожан. Буйства стихии также не пережил столетний обитатель Елагина острова
Обрушившийся на город штормовой ветер не только валил деревья, рвал провода, ронял строительные леса и мял машины. От него также пострадали двое жителей Петербурга, об этом вечером 11 июля «Фонтанке» сообщили в региональном управлении МЧС.
По информации ведомства, пострадали два человека в Выборгском и Приморском районах. Одним из них стал 41-летний мужчина, который получил травмы в машине на Лиственной улице, когда на нее упало дерево. По аналогичной причине медицинская помощь понадобилась 77-летней женщине, которая во время непогоды решила посетить Удельный парк.
Всего за сегодняшний день специалисты отработали 73 заявки. Среди них — полсотни из-за падения деревьев, остальные из-за угрозы падения кровли и слабо закрёпленных конструкций.
Помимо этого, читатели «Фонтанки» сообщили, что штормовой ветер не пережил столетний обитель Елагина острова. По их словам, в ЦПКиО имени Кирова рухнул старинный дуб.
Виновником сегодняшнего погодного беспредела синоптики назвали внетропический шторм «экс-Эдуард». В преддверии непогоды в городе были закрыты парки и дамба. О похождениях буйного гостя северной столицы читайте в материале «Фонтанки».