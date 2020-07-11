Знакомьтесь, реальный шеф Петербурга: «экс-Эдуард» показал ураганную силу

Фото: Ксения Потеева, Фонтанка.ру.

Санкт-Петербург оказался во власти внетропического шторма «экс-Эдуард», проверяющего на прочность городскую среду. Она не справляется. Как стало известно «Фонтанке», днем 11 июля петербуржцы вызвали спасателей к жилому дому 68 на проспекте Просвещения. Стоявшее во дворе дерево по щелчку экс-эдуардовских пальцев прилегло на балкон четвертого этажа.

«Есть угроза обрушения, лестницу из-за припаркованных машин не установить», — сообщили «Фонтанке» собеседники в ГУ МЧС Петербурга.

Почти одновременно недалеко от железнодорожной станции Шувалово дерево упало на провода. «Поезд успел только-только пройти», — говорят очевидцы.



В РЖД «Фонтанке» уточнили, что на движение электричек с Финляндского вокзала в сторону Выборга дерево не повлияло, контактная сеть уцелела.

В Кронштадте реальный шеф тоже похозяйничал — рухнули строительные леса ремонтируемого дома.



На Брюсовской и Атаманской улицах деревья упали на проезжие части, известно об одной поврежденной машине.

Представители Водоканала тихо крестятся в сторонке, умоляя «дваЭ» вершить свои дела посуху. Вчера синоптики обещали Петербургу ливни, и в городе дежурят 30 специализированных бригад Водоканала, обещающего откачивать воду передвижными насосными установками. Обычно их труд остается незамеченным, и проблемные улицы заливает с завидной регулярностью.

Крыши домов не справляются с дыханием «экс-Эдуарда». На Суворовском проспекте ветер, сорвав часть кровли, разогнал посетителей ресторана Bilbao, а в Купчино жестяная обшивка чудом пролетела мимо гуляющих у 4-го дома по Ярослава Гашека детей.

Петербург отчаянно пытается прикрыться ладошками. Закрывается дамба, так как «экс-Эдуард» нагнал близкую к критической волну. Чтобы охладить пыл гуляк-камикадзе, наглухо заперты парки и сады.

На визит шторма со странным названием накануне внимание обратила «Бумага». Названию петербургский властелин обязан тропическому циклону «Эдуард», который зародился в США неделю назад, через несколько дней утратил первобытную силу, стал — по синоптическим меркам — внетропическим штормом с приставкой «экс».

Предыдущий раз в Петербурге ураганило 30 июня. Деревья не щадили ни транспорт, ни людей, а в полет отправлялись и подоконники.

Не намного легче будет и завтра, 12 июля. Синоптики обещают ветер до 18 метров в секунду.