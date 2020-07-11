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11.07.2020 14:28
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«Фургала — домой!». Как Хабаровск требовал свободы своему арестованному губернатору

Фото: скрин /www.youtube.com Хабаровский край сегодня

В Хабаровском крае в несанкционированных массовых мероприятиях приняли участие от 10 до 12 тысяч человек — такова официальная оценка МВД региона. Причем в ведомстве уверены, что «мероприятия» организовала команда Сергея Фургала, в то время как его пресс-секретарь утверждает, что у протеста не было лидеров и люди узнавали о нем из соцсетей.

Фото: /www.instagram.com/avtomobilisty_nikolaevska
Фото: /www.instagram.com/avtomobilisty_nikolaevska

Митинг в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора называют самым масштабным протестом на Дальнем Востоке за последнее десятилетие. Акции также прошли в Комсомольске-на-Амуре, Эльбане, Солнечном и других городах Хабаровского края.

В Инстаграме появились десятки видеороликов, зафиксировавших шествие протестующих по улицам Хабаровска.

Причем видеоролики выкладывают люди аполитичных профессий, например, кондитеры или мастера по дереву.

Многие вышли в центр города с плакатами, некоторые лозунги были предельно лаконичны.

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#Repost @ldpr_team (@get_repost) ・・・ Жители Хабаровска устроили масштабную акцию в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного 9 июля. По предварительным данным, на улицы вышли около 35 тысяч человек. Стихийный митинг начался на площади Ленина. Изначально она была огорожена забором, но люди прорвались через него. Горожане прошли колонной по красной линии – от площади Ленина до Комсомольской площади, потом свернули на улицу Ленина и вновь вернулись на площадь, собравшись у здания краевого правительства. Они скандируют лозунги: «Это наш край», «Свободу Фургалу», «ЯмыСергейФургал», «Свободу», «Фургала домой». . Акции в поддержку губернатора прошли по всему краю. Жители региона промаршировали по центральным улицам своих поселений с требованием выпустить из-под стражи главу региона, чтобы он приступил к своим обязанностям. . #ямысергейфургал #лдпр27 #ЛДПР #свободуфургалу #свобода #демократия #приморскийкрай #приморье #владивосток #уссурийск #находка #артем #арсеньев #большойкамень #хасанскийрайон #славянка #фокино #пасьет #лучегорск #лесозаводск #терней #спасскдальний #надеждинскийрайон #лдпр #лдпрприморье #лдпр25 #депутаты

Публикация от ЛДПР_Успенское (@ldpr_uspenskoeotdelenie)

Ради других пришлось потратить метры ткани.


Защитники губернатора взяли на вооружение лозунг «Я/мы» и распечатали портреты Сергея Фургала. В Николаевске-на-Амуре автомобилисты устроили флешмоб в поддержку Фургала, выстроив автомобили так, что они сложились в призыв освободить губернатора.

В ход пошли все возможные способы привлечь внимание к проблеме.

Сергей Фургал был арестован на два месяца по делу об организации убийства и покушении на него. Накануне стало известно, что готовятся новые обвинения по «предпринимательским» статьям.

Фургал возглавил Хабаровский край в 2018 году, победив во втором туре действующего главу региона, кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта. Политологи назвали голосование протестным, так как Фургал не вел никакой избирательной кампании.

Главу региона увезли в Москву стремительно, он не успел оставить преемника и по сути все еще руководит регионом — заявлений о его увольнении в связи с утратой доверия от президента Владимира Путина не поступало.

Фото: скрин /www.youtube.com Хабаровский край сегодня
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (32)

ahiir
Код быдла, идиотов. маразматиков - я/мы ---
krasnonosov
"А ему и нужно было для праздника отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать: смерть Ему! а отпусти нам Варавву.
Варавва был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство.
Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса. Но они кричали: распни, распни Его! Он в третий раз сказал им: какое же зло сделал Он? я ничего достойного смерти не нашел в Нем; итак, наказав Его, отпущу. Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы Он был распят; и превозмог крик их и первосвященников.
И Пилат решил быть по прошению их, и отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили; а Иисуса предал в их волю." (с) "Новый завет"
bluxer
Как будто он им доплачивал.
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