«Фургала — домой!». Как Хабаровск требовал свободы своему арестованному губернатору
В Хабаровском крае в несанкционированных массовых мероприятиях приняли участие от 10 до 12 тысяч человек — такова официальная оценка МВД региона. Причем в ведомстве уверены, что «мероприятия» организовала команда Сергея Фургала, в то время как его пресс-секретарь утверждает, что у протеста не было лидеров и люди узнавали о нем из соцсетей.
Митинг в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора называют самым масштабным протестом на Дальнем Востоке за последнее десятилетие. Акции также прошли в Комсомольске-на-Амуре, Эльбане, Солнечном и других городах Хабаровского края.
В Инстаграме появились десятки видеороликов, зафиксировавших шествие протестующих по улицам Хабаровска.
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Я сегодня, не смогла остаться в сторонке и проявить равнодушие. Вышли на митинг поддержать губернатора Хабаровского края! Горжусь нашими Дальневосточниками! Солнце встает с Востока и пусть Солнце правды взойдет и вся тьма рассеется! Очень верю, что Россия будет Свободной! #свободуфургалу #ямыфургал
Причем видеоролики выкладывают люди аполитичных профессий, например, кондитеры или мастера по дереву.
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❗️❗️❗️Хабаровск , Ты Сила и Мощь и Мы тут Власть ❗️❗️❗️ ❗️❗️Горжусь краем и народом ❗️❗️ Пусть Весь мир знает о беспределе который творится в Нашей стране ! Сергей Иванович @s.furgal , Мы с Вами ! В.В.Жириновский @zhirinovskiy , мы Вас ждём в Хабаровске #вернитефургала#свободуфургалу#рукипрочьотфургала#фургалэтонашвыбор#фургал#ямыфургал
Многие вышли в центр города с плакатами, некоторые лозунги были предельно лаконичны.
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#Repost @ldpr_team (@get_repost) ・・・ Жители Хабаровска устроили масштабную акцию в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного 9 июля. По предварительным данным, на улицы вышли около 35 тысяч человек. Стихийный митинг начался на площади Ленина. Изначально она была огорожена забором, но люди прорвались через него. Горожане прошли колонной по красной линии – от площади Ленина до Комсомольской площади, потом свернули на улицу Ленина и вновь вернулись на площадь, собравшись у здания краевого правительства. Они скандируют лозунги: «Это наш край», «Свободу Фургалу», «ЯмыСергейФургал», «Свободу», «Фургала домой». . Акции в поддержку губернатора прошли по всему краю. Жители региона промаршировали по центральным улицам своих поселений с требованием выпустить из-под стражи главу региона, чтобы он приступил к своим обязанностям. . #ямысергейфургал #лдпр27 #ЛДПР #свободуфургалу #свобода #демократия #приморскийкрай #приморье #владивосток #уссурийск #находка #артем #арсеньев #большойкамень #хасанскийрайон #славянка #фокино #пасьет #лучегорск #лесозаводск #терней #спасскдальний #надеждинскийрайон #лдпр #лдпрприморье #лдпр25 #депутаты
Ради других пришлось потратить метры ткани.
Защитники губернатора взяли на вооружение лозунг «Я/мы» и распечатали портреты Сергея Фургала. В Николаевске-на-Амуре автомобилисты устроили флешмоб в поддержку Фургала, выстроив автомобили так, что они сложились в призыв освободить губернатора.
В ход пошли все возможные способы привлечь внимание к проблеме.
Сергей Фургал был арестован на два месяца по делу об организации убийства и покушении на него. Накануне стало известно, что готовятся новые обвинения по «предпринимательским» статьям.
Фургал возглавил Хабаровский край в 2018 году, победив во втором туре действующего главу региона, кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта. Политологи назвали голосование протестным, так как Фургал не вел никакой избирательной кампании.
Главу региона увезли в Москву стремительно, он не успел оставить преемника и по сути все еще руководит регионом — заявлений о его увольнении в связи с утратой доверия от президента Владимира Путина не поступало.