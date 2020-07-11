В Хабаровском крае в несанкционированных массовых мероприятиях приняли участие от 10 до 12 тысяч человек — такова официальная оценка МВД региона. Причем в ведомстве уверены, что «мероприятия» организовала команда Сергея Фургала, в то время как его пресс-секретарь утверждает, что у протеста не было лидеров и люди узнавали о нем из соцсетей.

Митинг в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора называют самым масштабным протестом на Дальнем Востоке за последнее десятилетие. Акции также прошли в Комсомольске-на-Амуре, Эльбане, Солнечном и других городах Хабаровского края.

Причем видеоролики выкладывают люди аполитичных профессий, например, кондитеры или мастера по дереву.

Многие вышли в центр города с плакатами, некоторые лозунги были предельно лаконичны.

Защитники губернатора взяли на вооружение лозунг «Я/мы» и распечатали портреты Сергея Фургала. В Николаевске-на-Амуре автомобилисты устроили флешмоб в поддержку Фургала, выстроив автомобили так, что они сложились в призыв освободить губернатора.

В ход пошли все возможные способы привлечь внимание к проблеме.

Сергей Фургал был арестован на два месяца по делу об организации убийства и покушении на него. Накануне стало известно, что готовятся новые обвинения по «предпринимательским» статьям.

Фургал возглавил Хабаровский край в 2018 году, победив во втором туре действующего главу региона, кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта. Политологи назвали голосование протестным, так как Фургал не вел никакой избирательной кампании.