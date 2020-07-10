«Сфера достаточно криминализирована». «Интерфакс» сообщил, что губернатору Фургалу готовят новые обвинения по «предпринимательским статьям»
Губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, который был арестован по обвинению в организации убийств, грозят новые обвинения «в сфере экономической преступности». Об этом 10 июля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.
«Следствие уже располагает определенными материалами, и они, возможно, вскоре будут реализованы. Не исключено, что ему будут предъявлены обвинения по так называемым предпринимательским статьям. <...> Фургал зарабатывал торговлей лесоматериалом и металлоломом, а эта сфера достаточно криминализирована и известна высокой маржинальностью», — заявил собеседник издания.
Отметим, ранее сообщалось, что Фургалу также могут предъявить обвинение по статье 210 УК РФ — об организации преступного сообщества.
Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в ночь на 9 июля. Чиновника считают причастным к местной преступной группировке и убийствам предпринимателей в 2004–2005 годах. По данным в СМИ, в уголовном деле есть эпизоды об убийствах предпринимателей Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005 году, а также о покушении на амурского предпринимателя Александра Смольского.
Фургал стал губернатором Хабаровского края в 2018 году, победив во втором туре действующего главу региона, кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта. До этого он был депутатом Госдумы трех созывов, является членом ЛДПР. 9 июля у шести его однопартийцев прошли обыски.