«Сфера достаточно криминализирована». «Интерфакс» сообщил, что губернатору Фургалу готовят новые обвинения по «предпринимательским статьям»

Губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, который был арестован по обвинению в организации убийств, грозят новые обвинения «в сфере экономической преступности». Об этом 10 июля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.



«Следствие уже располагает определенными материалами, и они, возможно, вскоре будут реализованы. Не исключено, что ему будут предъявлены обвинения по так называемым предпринимательским статьям. <...> Фургал зарабатывал торговлей лесоматериалом и металлоломом, а эта сфера достаточно криминализирована и известна высокой маржинальностью», — заявил собеседник издания.

