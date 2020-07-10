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10.07.2020 18:08
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«Сфера достаточно криминализирована». «Интерфакс» сообщил, что губернатору Фургалу готовят новые обвинения по «предпринимательским статьям»

Губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, который был арестован по обвинению в организации убийств, грозят новые обвинения «в сфере экономической преступности». Об этом 10 июля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.

«Следствие уже располагает определенными материалами, и они, возможно, вскоре будут реализованы. Не исключено, что ему будут предъявлены обвинения по так называемым предпринимательским статьям. <...> Фургал зарабатывал торговлей лесоматериалом и металлоломом, а эта сфера достаточно криминализирована и известна высокой маржинальностью», — заявил собеседник издания.

Отметим, ранее сообщалось, что Фургалу также могут предъявить обвинение по статье 210 УК РФ — об организации преступного сообщества.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в ночь на 9 июля. Чиновника считают причастным к местной преступной группировке и убийствам предпринимателей в 2004–2005 годах. По данным в СМИ, в уголовном деле есть эпизоды об убийствах предпринимателей Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005 году, а также о покушении на амурского предпринимателя Александра Смольского.

Фургал стал губернатором Хабаровского края в 2018 году, победив во втором туре действующего главу региона, кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта. До этого он был депутатом Госдумы трех созывов, является членом ЛДПР. 9 июля у шести его однопартийцев прошли обыски.

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Комментарии (5)

Brit
Его арест это сигнал декоративным партиям в российской политике, ЛДПР и коммунистам: не стоит использовать возможное социальное недовольство для собственного усиления, не нужно пытаться конкурировать с "Единой Россией".
Только Путин будет решать, кому стать губернатором, кому – чекистом, а кому – придворным бандитом.
hal9000
Или к Навальному идти..тот тоже за лес пострадал..)..за игры с лесом вообще надо жесткие наказания..вплоть до пожизненного
hal9000
А чем там еще в Хабаровске заниматься??кроме как лес китайцам гнать и металл..в любом случае там нелегальны 90 процентов сделок и по налогам вопросы..короч сидеть ему..)
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