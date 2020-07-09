«В оперативных учетах МВД стоит с 1990-х». Губернатору Фургалу, задержанному по подозрению в организации убийств, готовят дело о преступном сообществе

Губернатор Хабаровского края, член ЛДПР Сергей Фургал может стать фигурантом еще одного уголовного дела — об организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). Об этом 9 июля сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.



Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем аккаунте в Twitter написал, что удивлен только позднему задержанию Фургала — якобы силовики давно присматривались к губернатору.



«Не удивлён аресту Фургала: удивлён, что так поздно. В оперативных учетах МВД он стоит с 1990-х, как связь ОПС «Общак». Задержанный и осуждённый в 2011 преступный авторитет Тимоха был его помощником. Будучи депутатом, продолжил заниматься сомнительным бизнесом (переработка металла)», — написал Хинштейн.

