«В оперативных учетах МВД стоит с 1990-х». Губернатору Фургалу, задержанному по подозрению в организации убийств, готовят дело о преступном сообществе
Губернатор Хабаровского края, член ЛДПР Сергей Фургал может стать фигурантом еще одного уголовного дела — об организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). Об этом 9 июля сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.
Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем аккаунте в Twitter написал, что удивлен только позднему задержанию Фургала — якобы силовики давно присматривались к губернатору.
«Не удивлён аресту Фургала: удивлён, что так поздно. В оперативных учетах МВД он стоит с 1990-х, как связь ОПС «Общак». Задержанный и осуждённый в 2011 преступный авторитет Тимоха был его помощником. Будучи депутатом, продолжил заниматься сомнительным бизнесом (переработка металла)», — написал Хинштейн.
Напомним, в ночь на 9 июля Сергея Фургала задержали сотрудники ФСБ по делу об организации убийств предпринимателей региона в 2004–2005 годах. По данным в СМИ, в уголовном деле есть эпизоды об убийствах предпринимателей Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005 году, а также о покушении на амурского предпринимателя Александра Смольского. РБК добавляет, что Фургала также проверяют на причастность к убийствам предпринимателей Александра Адамова и Романа Сандалова.
Сергей Фургал стал губернатором Хабаровского края в 2018 году, победив во втором туре действующего главу региона, кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта. До этого он был депутатом Госдумы трех созывов. Фургал является членом ЛДПР, исключать из партии его пока не планируется, заявили в региональном отделении.