Многотысячный митинг в поддержку Фургала организовали не лидеры, а соцсети
Пресс-секретарь Сергея Фургала Надежда Томченко рассказала журналистам, что у 20-тысячного митинга в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края не было лидеров, а информация о нем расходилась в социальных сетях.
Об этом 11 июля сообщает «РБК». Пресс-секретарь Сергея Фургала отметила, что среди протестующих были провокаторы, и ей пришлось обратиться к людям с просьбой «выражать свое мнение мирно, чтобы избежать уголовного или административного наказания».
Сергей Фургал был доставлен в Москву и арестован на два месяца по делу об организации убийства и покушении на него, арест вызвал массовые протесты в Хабаровском крае. Накануне стало известно, что готовятся новые обвинения по «предпринимательским» статьям.
Фургал возглавил Хабаровский край в 2018 году, победив во втором туре действующего главу региона, кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта. Политологи назвали голосование протестным, так как Фургал не вел никакой избирательной компании. До этого он был депутатом Госдумы трех созывов, является членом ЛДПР. 9 июля у шести его однопартийцев прошли обыски.