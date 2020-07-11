Многотысячный митинг в поддержку Фургала организовали не лидеры, а соцсети

Пресс-секретарь Сергея Фургала Надежда Томченко рассказала журналистам, что у 20-тысячного митинга в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края не было лидеров, а информация о нем расходилась в социальных сетях.



Об этом 11 июля сообщает «РБК». Пресс-секретарь Сергея Фургала отметила, что среди протестующих были провокаторы, и ей пришлось обратиться к людям с просьбой «выражать свое мнение мирно, чтобы избежать уголовного или административного наказания».



Сергей Фургал был доставлен в Москву и арестован на два месяца по делу об организации убийства и покушении на него, арест вызвал массовые протесты в Хабаровском крае. Накануне стало известно, что готовятся новые обвинения по «предпринимательским» статьям.

