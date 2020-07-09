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09.07.2020 14:37
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Минспорт разрешил проводить соревнования в России, но только с учетом рекомендаций Роспотребнадзора

Министр спорта России Олег Матыцин подписал приказ «О проведении спортивных мероприятий на территории Российской Федерации». Как сообщается в четверг, 9 июля, в официальном пресс-релизе ведомства, общероссийским спортивным федерациям, федеральным органам власти и органам исполнительной власти рекомендовано возобновить проведение соревнований.

При этом все спортивные массовые мероприятия необходимо организовывать и проводить в соответствии с действующими рекомендациями Роспотребнадзора, а также с учетом особенности распространения коронавирусной инфекции на той или иной территории.

До участия в соревнованиях допускаются только спортсмены, сдавшие отрицательный тест на коронавирус не ранее чем за 72 часа до прибытия на место проведения мероприятия.

Напомним, что чемпионат России по футболу был возобновлен в июне после трехмесячной паузы. Вскоре после начала соревнований в командах были выявлены многочисленные случаи заражения.

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