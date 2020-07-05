Футбольному клубу «Оренбург», где десять человек заболели коронавирусом, разрешили сыграть с «Рубином»

Роспотребнадзор разрешил футбольному клубу «Оренбург» сыграть с «Рубином» в матче 25 тура чемпионата РПЛ, несмотря на десять заболевших в команде. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российской премьер-лиги 5 июля, в игре примут участие те, чьи предыдущие тесты давали отрицательный результат.

«В настоящее время ограничений со стороны регионального отделения Роспотребнадзора для их участия в матче нет», — завили представители РПЛ.

Напомним, «Оренбургу» уже было засчитано техническое поражение за неявку на матч 24 тура чемпионата России против «Краснодара». Причиной неявки команды стала эпидемия коронавируса. Изначально говорилось о шести заболевших, но впоследствии их количество выросло до десяти.