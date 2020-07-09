FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +20
71.24р80.41р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
09.07.2020 12:47
5
Печать

Петербургские полицейские с июля будут получать больше коллег в регионах. Но не все

Правительство России выделило почти 1,5 млрд рублей из бюджета для увеличение окладов полицейских в Москве, Московской области, Петербурге и Ленинградской области.

Распоряжение об увеличении оклада сотрудников, проходящих службу в строевых подразделениях патрульно-постовой службы, дорожно-постовой службы, подразделениях охраны и конвоирования, 9 июля подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

«Выделить МВД России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 1,319 миллиарда рублей на увеличение, начиная с 1 июля 2020 года, уровня денежного довольствия сотрудников… проходящих службу в строевых подразделениях патрульно-постовой службы, дорожно-постовой службы, подразделениях охраны и конвоирования», — сообщается в документе.

Согласно распоряжению, в Москве, Петербурге и областях с 1 июля ежемесячная надбавка составит в среднем 6 тысяч рублей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (5)

UginS
мелочь, но инициатива хорошая.
262138821
🔞 Скучаешь? Успей завести новые знакомства с женщинами, которые тебе подходят!
🔥 Откровенные любительские фотo и видео.. ➜ https://is.gd/vsexxe
Вадим Линин
В кои веки в действиях правительства есть доля адекватности.
ППС, конвойники и ДПС - там, насколько знаю, почти никого не осталось. Все разбежались с такой собачьей службы..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний