Петербургские полицейские с июля будут получать больше коллег в регионах. Но не все
Правительство России выделило почти 1,5 млрд рублей из бюджета для увеличение окладов полицейских в Москве, Московской области, Петербурге и Ленинградской области.
Распоряжение об увеличении оклада сотрудников, проходящих службу в строевых подразделениях патрульно-постовой службы, дорожно-постовой службы, подразделениях охраны и конвоирования, 9 июля подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
«Выделить МВД России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 1,319 миллиарда рублей на увеличение, начиная с 1 июля 2020 года, уровня денежного довольствия сотрудников… проходящих службу в строевых подразделениях патрульно-постовой службы, дорожно-постовой службы, подразделениях охраны и конвоирования», — сообщается в документе.
Согласно распоряжению, в Москве, Петербурге и областях с 1 июля ежемесячная надбавка составит в среднем 6 тысяч рублей.