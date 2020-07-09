«Открытая Россия»: В Москве задержали исполнительного директора организации Андрея Пивоварова

Возле офиса «Открытой России» в Москве задержали её исполнительного директора Андрея Пивоварова и координатора Марию Кузнецову. Об этом 9 июля сообщается в официальном канале общественной организации в Telegram.



«Их завели внутрь, связи с ними в настоящий момент нет», — говорится в опубликованном сообщении.



Как пишет председатель РОО «Открытой России» Анастасия Буракова, Кузнецову и Пивоварова завели в здание, но до самого помещения они, судя по записям с камер, не дошли. По её словам, у Пивоварова якобы отобрали телефон «прямо во время разговора с адвокатом». Связи с ними действительно нет, в чём при попытке получить комментарий убедился и корреспондент «Фонтанки».

