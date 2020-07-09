«Открытая Россия»: В Москве задержали исполнительного директора организации Андрея Пивоварова
Возле офиса «Открытой России» в Москве задержали её исполнительного директора Андрея Пивоварова и координатора Марию Кузнецову. Об этом 9 июля сообщается в официальном канале общественной организации в Telegram.
«Их завели внутрь, связи с ними в настоящий момент нет», — говорится в опубликованном сообщении.
Как пишет председатель РОО «Открытой России» Анастасия Буракова, Кузнецову и Пивоварова завели в здание, но до самого помещения они, судя по записям с камер, не дошли. По её словам, у Пивоварова якобы отобрали телефон «прямо во время разговора с адвокатом». Связи с ними действительно нет, в чём при попытке получить комментарий убедился и корреспондент «Фонтанки».
Ранее в своём аккаунте в Twitter Пивоваров также сообщил, что с обыском пришли и к координатору «Правозащиты Открытки» Алексею Прянишникову. Он добавил: «Это уже пятый за утро».
Утром 9 июля обыски проходят у московского муниципального депутата Юлии Галяминой, координаторов «Открытой России» Татьяны Усмановой и Ольги Горелик, а также у шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова. Всех их объединяет кампания против поправок к Конституции «Нет!».