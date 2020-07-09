У организатора кампании «Нет!» и сотрудников «Открытой России» проходят обыски
У одного из организаторов кампании против поправок к Конституции «Нет!», политика и общественного деятеля Юлии Галяминой проводится обыск. Об этом 9 июля она сообщила в Twitter.
«Меня дома нет. Там только сын. Он не хотел открывать, но полиция пригрозила взломать дверь», — написала Галямина.
Позже она выложила ещё один твит, в котором заявила, что в квартиру пытается попасть её адвокат Михаил Бирюков. «Его не пускают», — добавила Галямина.
Видео из моего подъезда. Адвокат Михаил Бирюков уже час не может попасть в квартиру, где проводится обыск. Это грубое нарушение закона. pic.twitter.com/90dNIzPJi4— Юлия Галямина (@galiamina) July 9, 2020
Согласно опубликованным в Twitter данным «ОВД-Инфо», обыски также проводятся у координаторов «Открытой России» Татьяны Усмановой и Ольги Горелик, у шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова.
Общественная кампания «Нет!», созданная политиком и общественным деятелем Юлией Галяминой, журналистом Ильей Азаром и «Открытой Россией» для призыва к голосованию против поправок к Конституции, планирует провести акцию протеста 15 июля. Ее участники хотят публично выступить с требованием отменить принятые изменения в основной закон страны. Подробнее о критиках конституционных поправок — в материале «Фонтанки».