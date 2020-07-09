У одного из организаторов кампании против поправок к Конституции «Нет!», политика и общественного деятеля Юлии Галяминой проводится обыск. Об этом 9 июля она сообщила в Twitter.



«Меня дома нет. Там только сын. Он не хотел открывать, но полиция пригрозила взломать дверь», — написала Галямина.



Позже она выложила ещё один твит, в котором заявила, что в квартиру пытается попасть её адвокат Михаил Бирюков. «Его не пускают», — добавила Галямина.