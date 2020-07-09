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09.07.2020 08:20
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У организатора кампании «Нет!» и сотрудников «Открытой России» проходят обыски

У одного из организаторов кампании против поправок к Конституции «Нет!», политика и общественного деятеля Юлии Галяминой проводится обыск. Об этом 9 июля она сообщила в Twitter.

«Меня дома нет. Там только сын. Он не хотел открывать, но полиция пригрозила взломать дверь», — написала Галямина.

Позже она выложила ещё один твит, в котором заявила, что в квартиру пытается попасть её адвокат Михаил Бирюков. «Его не пускают», — добавила Галямина.

Согласно опубликованным в Twitter данным «ОВД-Инфо», обыски также проводятся у координаторов «Открытой России» Татьяны Усмановой и Ольги Горелик, у шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова.

Общественная кампания «Нет!», созданная политиком и общественным деятелем Юлией Галяминой, журналистом Ильей Азаром и «Открытой Россией» для призыва к голосованию против поправок к Конституции, планирует провести акцию протеста 15 июля. Ее участники хотят публично выступить с требованием отменить принятые изменения в основной закон страны. Подробнее о критиках конституционных поправок — в материале «Фонтанки».

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Комментарии (6)

***_555
Когда факельные шествия?
mikkola2008
А что? 29 статью конституции в поправках отменили ?
Саша Иванов
Не понимаю, зачем было проводить голосование, если решение "против" - наказуемо? Тогда вопрос на голосовании надо было формулировать по другому: "Хотите на "зону" - "ДА"; "НЕТ"!!!
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