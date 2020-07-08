автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Многодневное голосование по президентским поправкам в Конституцию, которое, по словам Валентины Матвиенко, полностью себя «оправдало», завершилось 1 июля. Его итоги подвели уже, но данные расходятся с оценками и расчётами независимых от российского государства наблюдателей и экспертов. И расхождения идут от самых первых цифр экзитполов.



На этом фоне представители государственной системы от министерств до редакций заняты поисками иностранной зависимости противников обнуления президента Владимира Путина. Некоторые сенаторы уже нашли «чёрную кошку в чёрной комнате» и предлагают именовать «изменниками родины» тех, кто агитировал против переписывания основного закона страны. Закона, который в сетевом юморе угодил в знаменитый «клуб 27». Конституцию 1993 года там ставят в один ряд с известными рокерами, которые погибли в возрасте 27-ми лет.



«Фонтанка» цитирует показательное из громких цитат после наступления триумфа и узнаёт, когда ещё потенциальный «изменник родины», восстановится в правах, а главное, дождётся последствий за свои взгляды.



СМИ-иноагенты



Печально модный тренд на претензии к журналистам подхватил сенатор Олег Морозов. Представитель правительства Татарстана в Совете Федерации заявил, что ряд средств массовой информации во время процедуры принятия конституционных поправок подвергли Россию «беспрецедентной атаке на власть и граждан с целью дискредитировать идею и результаты голосования по поправкам в Конституцию».

Олег Морозов Фото: с сайта council.gov.ru

«Самым активным образом в этой кампании были задействованы СМИ, которые напрямую финансируются из госбюджета отдельных стран. Это «Голос Америки», «Немецкая волна» и «Русская служба ВВС» и такие СМИ-иноагенты, как «Кавказ реалии», «Крым реалии», «Радио Свобода», — цитирует Морозова «Парламентская газета».



Бывший сотрудник кафедры научного коммунизма в качестве обоснования обвинений сослался на данные «рабочей группы Совета Федерации по мониторингу внешнего вмешательства в ход общероссийского голосования по изменениям в Конституцию России в 2020 году».

«Давление извне» один из первых главных идеологов «Единой России» назвал «беспрецедентным» и заявил, что тактика злоумышленников была непривычной. Морозов уверен, что вредители стремились «выиграть всю схватку» и снизить легитимность через понижение явки (уровень обязательной явки де-юре отсутствует в процедуре о голосовании по конституционным поправкам. – Прим.ред.).



«Наша мониторинговая группа констатирует грандиозный провал наиболее масштабной и беспрецедентной кампании в ходе голосований в России, которая была организована извне и велась в нашей стране в последние пять месяцев», - отрапортовал Олег Морозов.



При этом сенатор уже без того уровня конкретики, который он себе позволил про СМИ, подсказал, где ещё притаились противники «защиты исторической правды» и других конституционных новелл. НКО-иноагенты.



«Наша группа отмечает, что такая деятельность имела самую разнообразную поддержку из-за рубежа — это и финансовая, и информационная, и методическая поддержка по тому, как дискредитировать голосование по поправкам в Конституцию», - обошёлся и без конкретики по методам диверсионной борьбы сенатор.



Списки. Лимиты.



Не меньший масштаб попыток испортить праздник обретения новых конституционных правил разглядел коллега Морозова, представитель областного парламента пензяков Олег Мельниченко. От констатации к делу призвал парламентарий. Ещё бы, ведь ему, в отличие от других, удалось попасть на «вакханалию».

Олег Мельниченко Фото: с сайта council.gov.ru

«Та вакханалия, которая творилась вокруг поправок в Конституцию, недопустима. На нашей территории создано большое количество «маточных» структур, которые раскачивают ситуацию — у нас накопился большой массив данных, часть которых надо публиковать и давать им правовую оценку. И, наверное, деятельность некоторых организаций на территории РФ необходимо в связи с этим прекращать», — продолжает цитирование сотрудников верхней палаты Федерального Собрания РФ «Парламентская газета».



Бывший министр образования и науки Пензенской области уверен, что Совет Федерации должен оперативно разработать механизмы, чтобы «выставить барьер для деятельности в РФ тех организаций, которые работают на подрыв государственного суверенитета нашей страны».



Сенатор из Пензы предлагает снова увеличить полномочия силовиков, чтобы пресекать «во имя защиты нашего государственного суверенитета».



Измена!

Конкретики в разоблачения добавил ветеран ГРУ Алексей Кондратьев. Представитель парламента Тамбовской области обращает внимание на кампанию «НЕТ!», которой занимались критики конституционных поправок Владимира Путина, самой процедуры принятия поправок, организации процедур и агитации. Кондратьев заявил, что, несмотря на пандемию, участники «движения» открывали офисы в крупных городах.



«Это говорит о чётко спланированной операции, расходы на которую оплачивались конкретными зарубежными структурами из Швейцарии, Эстонии, Чехии, США, Франции, других государств. Также были задействованы счета отдельных сотрудников движения «Открытая Россия» — вся информация об этом у нас имеется», - признался в непубличных методах работы парламентария сенатор.

Алексей Кондратьев Фото: с сайта council.gov.ru

Решение проблемы полковник нашёл простое и понятное. «Новые формулировки в правовом поле». И ведь никто не прикроет коллегу и не подскажет, что формулировки у него старые. Сто лет им скоро.



«Надо давать оценку этому не просто как «вмешательству», но как подрывной деятельности внутри страны вплоть до измены Родине. Это моё личное мнение», - сказал как отрезал Алексей Кондратьев в день, когда экс-журналиста Ивана Сафронова арестовали по подозрению в госизмене.



Сенаторы пообещали до 1 октября подумать, как это всё легализовать в законах.



«До 1 октября с участием экспертов и заинтересованных структур разработать предложения законодательного характера, направленные на усиление защиты российского государства и общества от любых попыток вмешательства из-за рубежа в наши суверенные дела», — сказал сенатор Андрей Климов, с 2017 года известный как глава «Временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ».



А что Крашенинников?



Глава профильного по конституционным правкам комитета Госдумы, соучастник выработки конституционных новелл депутат Павел Крашенинников коллег из Совета Федерации или пока не слышит, или просто занят другим. За второй вариант вслух говорит он сам.



«Поскольку в Конституции закреплен прямой запрет на отчуждение части территории Российской Федерации либо на осуществление иных действий, направленных на нарушение территориальной целостности, предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей 280.2 «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации». В качестве наказания предлагается предусмотреть лишение свободы на срок от 6 до 10 лет», — заявил Крашенинников 8 июля немного не о тех недоброжелателях, но связанных с Конституцией и переходом в новую реальность 2020 года.

Павел Крашенинников Фото: с сайта duma.gov.ru

Парламентарии, в частности, предлагают расширить законодательное определение термина «экстремизм». Впредь под экстремизмом будут понимать и нарушение территориальной целостности Российской Федерации, в том числе, отчуждение части ее территории.



«Таким образом, терминология данного закона будет приведена в соответствие с Конституцией и позволит избежать двусмысленного или неопределенного толкования целостности Российской Федерации», — уточнил Павел Крашенинников.



«…сначала посадит, потом стережёт».



Не дожидаясь от депутатов и сенаторов новых границ толкований и расширений законодательных рамок, в министерстве внутренних дел уже ищут то ли «экстремистов», то ли «изменников». Следователи Владимира Колокольцева возбудили несколько уголовных дел о попытках воспрепятствования проведению голосования по поправкам в Конституцию. Счёт административных нарушений идёт на сотни, рассказал заместитель главного полицейского страны Игорь Зубов.

Игорь Зубов Фото: с сайта мвд.рф

«По итогам всех вопросов были возбуждены уголовные дела, причем фабула всех этих уголовных дел свидетельствует о попытках воспрепятствовать проведению общероссийского голосования», - цитирует Зубова «Интерфакс» https://www.interfax.ru/russia/716129.



И снова загадочное «воздействие» извне. Длительное.



«На протяжении всего периода подготовки и проведения Общероссийского голосования фиксировались попытки внешнего воздействия на волеизъявление российских граждан (...) с мобильных телефонов и сайтов, зарегистрированных преимущественно за рубежом», - как бы напомнил про целый набор конституционных поправок, который касается границ государств замглавы МВД.



Двойное дно



Не смогли не высказаться ещё в одном министерстве российского правительства. Всё же оно профильное. Представитель МИД РФ, замдиректора Департамента информации и печати ведомства Сергея Лаврова Илья Тимохов, посетовал на оценки американских правозащитников. Тимохов указал на «повышенную активность» Human Rights Watch, в материалах которой голосование по поправкам называлось «политическим спектаклем, призванным обмануть население».



«Можем расценивать подобные действия не иначе как противоречащую международным правовым нормам попытку недобросовестного использования информационных ресурсов и неправительственных объединений с целью вмешательства во внутренние дела России. Парадоксально, что столь бесцеремонное вмешательство осуществляется нашими партнерами на фоне многолетних, бездоказательных обвинений в адрес Москвы в оказании влияния на внутриполитические процессы в западных странах», — цитирует ТАСС представителя ведомства, которое испокон веков живёт «зеркальными» принципами.



«Наши партнеры продолжают действовать в двойных стандартах неустанно», - проговорил популярный упрёк международной политики сотрудник МИД Илья Тимохов.



Голубые экраны и ЦИК



На этом фоне федеральные телеканалы показывают лица и называют имена тех, кто помогает вмешательству извне. Сюжеты и ток-шоу с простым и понятным посылом – «враг не дремлет, а вот и он» – показали и Первый канал, и НТВ, и «Вести». Причём первые сюжеты с разоблачением организаторов общественной кампании «НЕТ!», правозащитников и оппозиционеров появились одновременно со стартом досрочного голосования в конце июня.



И тут стоит напомнить, что глава ЦИК Элла Памфилова неоднократно публично заявляла, что агитация «против» законодательно запрещена не была.



«Всяк свободен агитировать за, против, так, как он считает нужным», - говорила председатель Центральной избирательной комиссии на заседаниях по нынешнему общероссийскому голосованию.



«Последнее слово»



«Фонтанка» попросила прокомментировать происходящее одного из организаторов кампании «НЕТ!», петербуржца Андрея Пивоварова. В конце-концов, именно он рискует стать новым «изменником Родины» по версии агентов российского государства в лице сенаторов.

Андрей Пивоваров



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»



- Андрей, чего вы ждёте для себя и своих коллег после этих заявлений и намёков, что вы старались на иностранные деньги против Родины?



- Я считаю, что тот, кто такое утверждает – клинический идиот. Дела нужно возбуждать и расследовать не против нас, а в отношении тех, кто нанимал таких людей на государственную службу, назначал на посты. Мы видим фактическое разбазаривание казны. Они же все на зарплатах. При этом интеллектуальный и профессиональный уровень этих ораторов не соответствует занимаемым должностям. Все обвинения нас – дешёвый пиар, которым эти люди пытаются оправдать своё существование.



- Почему после утверждения итогов голосования вас никак не могут забыть официальные лица и федеральные медиа?



- На мой взгляд, это связано с тем, что мы давали в день голосования свои экзитполы («Фонтанка» общалась с социологом, который анализировал эти данные. - Прим. ред.). Ну а главное, они сами знают реальные цифры. И мы их знаем. По нашим оценкам, против Владимира Путина проголосовали десятки миллионов россиян. Уверен, что спецслужбы знают то, как на самом деле проголосовали граждане. Это тревожные данные. Но, боясь признать, что люди устали от президента, что люди недовольны ситуацией в стране, эти обличители пытаются выискать «западного врага». Это страх признать собственную импотенцию.



- Упрёки в адрес кампании «НЕТ!» совпали с анонсом вашего желания провести публичную акцию по итогам конституционных изменений. Совпадение?



- Да. Просто по итогам голосования рефлексирует каждая из сторон. Если мы понимаем, что мы не доработали в разъяснениях, что мы не хотим оставлять тех, кто голосовал против, то у системы растерянность от осознания, что в ящиках было что-то иное.



- Митинг в условиях не снятых ограничений разве может быть легальным?



- Мы сейчас обсуждаем, как правильно поступить. В четверг, 9 июля, мы получим ответ от мэрии Москвы и выскажемся, какую позицию мы займём, какой способ показать свой протест мы выберем.



- Ряд экспертов ждут «раздачи слонов» после того, как система «пережала» с этим плебисцитом. С другой стороны, мы видим череду приговоров и громких задержаний, которые происходят после голосования. Вы ждёте «оттепели» или «реакции»?



- Жду жёсткой реакции, чтобы изменить повестку. Государство будет стараться заменить в СМИ тему обнуления. И точечные жёсткие репрессии этому помогают, как и новые людоедские инициативы, которые то ли появятся, то ли нет.



- Вы можете сказать, что число ваших сторонников в 2020 году выросло, сколько офисов вы открыли? Сенаторы говорят, что много.



- Это не вопрос наших сторонников. Увеличилось количество оппонентов власти. Я много ездил по регионам. Люди, которые плохо относятся к оппозиции и даже голосовали за Путина, оказались в ситуации, когда положение голосовать за пожизненное правление этого человека их покоробило. Люди из сторонников переходят в оппоненты. А рассуждение про иностранное финансирование – традиционные глупости. Никаких иностранных средств у кампании «НЕТ!» никогда не было. Наши ресурсы – это ресурсы граждан Российской Федерации.



- Сенаторы готовят новые законодательные термины. Андрей, вы готовы де-юре стать «изменником Родины»?



- Я всегда был патриотом. Им и остаюсь. На мой взгляд, изменников проще искать в самой власти. Скандалы последних лет показали, что среди тех же сенаторов были люди, которые занимались хищениями и даже убийствами. Нужна чистка и Верхней, и нижней палаты парламента РФ. Конечно, легализовать в законах они могут что угодно. Они ведь сделали и правозащитников и журналистов «иностранными агентами». Но люди на это наплевали. Плебисцит показал отношение людей к таким вещам. Не думаю, что кто-то дальше будет всерьёз воспринимать рассуждения про «руку Запада». Падение рейтингов власти говорят, что любые их обвинения пойдут только в плюс тем, кого они будут пытаться мочить.



Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»

