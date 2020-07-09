Сергей Фургал, который в 2018 году выиграл губернаторские выборы в Хабаровском крае у кандидата от «Единой России», задержан сотрудниками ФСБ утром 9 июля по дороге на работу. СК считает его организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей в 2004-2005 годах.



По данным СМИ, в уголовном деле есть эпизоды об убийствах предпринимателей Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005 году и покушении на амурского предпринимателя Александра Смольского.