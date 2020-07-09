ФСБ задержала губернатора Хабаровского края по делу об организации убийств. СК выложил оперативное видео спецоперации
Сергей Фургал, который в 2018 году выиграл губернаторские выборы в Хабаровском крае у кандидата от «Единой России», задержан сотрудниками ФСБ утром 9 июля по дороге на работу. СК считает его организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей в 2004-2005 годах.
По данным СМИ, в уголовном деле есть эпизоды об убийствах предпринимателей Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005 году и покушении на амурского предпринимателя Александра Смольского.
Как сообщает ведомство, губернатора считают частью преступной группы, которая в начале 2000-х занималась совершением ряда особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью на территории Хабаровского края и Амурской области. Ранее по тому же делу были арестованы четверо активных участников группы.
Во данным ТАСС, речь идет о бывшем депутате Хабаровской краевой думы, директоре компании «Дальпромснаб» и бывшем деловом партнере Фургала Николае Мистрюкове, инспекторе службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марате Кадырове, неработающем Андрее Карепове и гендиректоре ООО «Альтеза» Андрее Палее. Они дали показания на Фургала.
Губернатору в ближайшее время будет предъявлено обвинение, а также следствие намерено обратиться в суд для избрания в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.
Сергей Фургал стал губернатором Хабаровского края в 2018 году, победив во втором туре действующего главу региона, кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта. До этого он был депутатом Госдумы трех созывов. Фургал является членом ЛДПР, исключать из партии его пока не планируется, заявили в региональном отделении.