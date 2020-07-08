Новая школа в Мурино примет учеников 1 сентября и позволит соседней отказаться от второй смены

1 сентября в Мурино откроется новая школа, рассчитанная на 1175 учеников. Как сообщают в «Полис Групп», школа, построенная по программе «Стимул», вошла в состав Муринского центра образования № 4.

Всего в здании 47 классов, два спортзала. Школа принимает учеников с 1-го по 10-й класс, работать с ними будут почти 80 учителей — начальных классов и предметников. Строительство школы завершили в декабре 2019 года.

— Открытие нашей школы поможет решить важную социальную проблему — создание комфортной среды для учащихся и ликвидация второй смены в близлежащем Муринском центре образования № 2, — отметил директор МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4» Константин Белов.