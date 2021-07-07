«Дети вырастут, пока появится место». Многодетные очередники получили квартиры в районе с многодетными школами

Фото: Читатель «Фонтанки» Светлана Поделиться Поделиться







В Красногвардейском районе Петербурга жители северной части муниципального округа «Полюстрово» — за КАДом, в преддверии нового учебного года бьются за счастливое детство своих детей. Проблема не только у тех, кто покупал там квартиры за свои деньги и в ипотеку. В жилых комплексах «Новая Охта» и «Цветной город» в 2019 году город приобрел в общей сложности более 630 квартир для льготников. По словам местных, в основном их заселили многодетные семьи, а при этом школ всего две — № 191 и № 147, обе в «Новой Охте».



«Проблема назрела уже сейчас, строить город не торопится, но если и начнется стройка, это еще минимум четыре года, а наши школы уже «резиновые». Губернатор как-то сказал, что в начальной школе должно быть не более 25 детей, а у нас их свыше 40. Что за качество образования, вы сами можете представить. Часть младших классов учится с 13 до 17 часов, это называется «смещенным графиком», чтобы не говорить о второй смене, которая в начальных классах запрещена», — сказала местная жительница Светлана.

В маленькой 191-й школе, по ее словам, рассчитанной на 200 учеников, обучается около 600 детей, а в 147-ю, предназначенную для 1000 школьников, ходят 2200 ребят. Из-за этого некоторым пришлось отказаться от спортивных секций и других кружков, так как дети возвращаются домой в районе 19:00. «По моим расчетам, в нашем ЖК «Новая Охта» должно было быть около 5000 детей. И это без тех, кто живет «на речке». На такое количество надо как минимум пять школ. Эта информация постоянно доносилась до администрации. Но они продолжали решать проблему только путем уплотнения 147-й, введения двух смен. Школа не может при таком количестве детей обеспечить горячее питание. Пока накроют — всё остывает. Конечно, ведь невозможно сразу накрыть на 10 классов», — расстраивается Светлана Зятикова.



Другие родители, дети которых учатся в этих двух школах, также сетуют на «смещенный график», большое количество учеников в классах однако заканчивают разговор одним — «нам еще повезло». Самое страшное, как оказывается, это не учиться в переполненной школе во время пандемии, а не попасть в нее совсем, ведь такая вероятность по словам родителей, уже отчетливо вырисовывается. «У меня ребенок должен идти в первый класс, а на руках три отказа. Подавали заявление в три школы, две рядом — 191-я и 147-я, которая от дома в 600 метрах, и третья подальше, 143-я, в 10 километрах, но она тоже идет по прописке, и вот даже оттуда пришел отказ», — сказала Марина Николаева.

Однако в самих уведомлениях из школ речь о прописке не идет. В 147-й и 143-й в причинах отказов указано «отсутствие свободных мест», а в 191-й — «подача заявления в период, отличающийся от периода предоставления услуги, установленного регламентом с учетом указанных в нем категорий детей».



Фото: Читатель «Фонтанки» Светлана Фото: Читатель «Фонтанки» Светлана Фото: Читатель «Фонтанки» Светлана Поделиться Поделиться







Женщина уже обратилась в конфликтную комиссию, ответ ей обещали предоставить до 6 августа. «По идее, пока у меня нет решения комиссии, жаловаться я никуда пока не могу. Но как быть, если в августе так и ничего не решится», — расстраивается она.

Пришел отказ из 191-й школы и жительнице «Цветного города» Яне Симоновой. «У нас три ребенка, один учится в 147-й, другой ходит в садик в «Новой Охте», третий должен идти в первый класс. В 147-й, как нам сказали в РОНО, тоже мест нет. То есть, там теперь придется искать школу дальше, и развозить всех троих с утра по разным учреждениям», — сказала она.

Отрицательное решение в 147-й приняли и по заявлению Наталии Ткаченко. «Школа в пяти минутах от дома. Честно говоря, даже и не знала, что можно одновременно в несколько подать, да я особо и не думала об этом, была полностью уверена в том, что мы пойдем в школу в нашем районе», — рассказала жительница.

В подобной ситуации оказались и те, кто живет «на речке». Это тот же ЖК «Новая Охта», только расположены дома по правую сторону Муринской дороги, ближе к Охте. «Я позвонила в 147-ю, которую у нас из окна видно, потому что 191-я точно переполнена, а эта побольше. Решила узнать, дошли ли наши документы, и там сказали, что дома «на речке» не относятся к школе. Для меня это был шок. В прошлом году детей соседей еще брали. У нас трое детей, у дочки нарушение зрения, вожу ее в Калининский район в детский сад, другой дали место в логопедической группе, а теперь и в школу рядом с домом не попасть сыну», — рассказала Юлия Кузьмина. Женщина также обратилась в конфликтную комиссию, однако ответа пока не получила.



В администрации Красногвардейского района подтвердили, что в 191-й школе с проектной мощностью в 200 мест учится в три раза больше детей. Проблему там знают и пытаются разрешить. В частности, из-за большого числа заявлений от родителей будущих первоклассников было принято решение об открытии дополнительных первых классов на базе 191-й школы. В администрации не стали отрицать, что все же есть те, кому места не хватило. «Все заявители, которые, согласно распоряжению администрации, прикреплены для первичного учета к школе № 191 и которым поступили отказы в приеме, были приглашены на 2, 3 и 5 июля для подачи документов. Данное решение влечет необходимость организации с 1 сентября 2021 года обучения отдельных классов/параллелей классов в школах № 147 и № 191 по смещенному графику», — добавили там.

Из-за переполненности учреждений родителям предложили рассмотреть другие школы. Для тех, кто ходит в 143-ю, которая находится уже почти на Свердловской набережной (разными маршрутами туда добираться 13–16 км), для жителей «Новой Охты», администрацией был организован бесплатный подвоз детей. Такая же ситуация у жителей соседнего комплекса «Цветной город». Детей оттуда бесплатно развозят не только в 143-ю, но и в 125-ю школу на Ржевке. «С 1 сентября запланирован дополнительно подвоз детей до школ № 195, 187, 562 и обратно», — добавили в администрации района.

По словам родителей, развозка осуществляется два раза в день. К примеру, детей забирают в 7 утра, а привозят к 17–19 часам, когда у многих уроки закончились давно. «Ребенок, который только вышел из детского сада, целый день будет один. До туда ехать час, и оттуда столько же. Если мне возить, то придется уволиться, а у меня четверо детей, я одна у них», — прокомментировала предложение администрации Марина Николаева.

В 2022 году школы, куда возят детей из «Новой Охты» и «Цветного города», немного разгрузятся. На территории последнего, по улице Пейзажная, 20, в следующем году откроется учреждение на 1375 мест, которое строит застройщик этого ЖК, «Группа ЛСР». Согласно адресной инвестиционной программе в 2021–2023 гг., там также, по адресу Муринская дорога, участок 10, предусмотрено строительство и еще одной школы — на 1000 мест. Подрядчиком был определен московский «СтройКапиталИнвест», который должен возвести объект за 1,5 млрд. За прошлый год, по данным СПАРК, выручка компании составила 1,2 млрд рублей. Она возвела несколько школ в Москве и реконструировала Детский зоопарк. Этот объект, как заявили в администрации, ориентировочно должны ввести в эксплуатацию к сентябрю 2024 года. В комитете по строительству более оптимистичны в прогнозах. «Планируемый срок завершения строительства — III квартал 2023 года», — сообщили там.

Тем временем, как рассказали в комитете по строительству, планируется проектирование и строительство еще одной школы на 825 мест на территории предприятия «Ручьи» со сроками проведения работ до 2024 года. В настоящий момент подготавливается документация для проведения конкурса. Однако новые школы жителям верхнего Полюстрово нужны уже сейчас. Мария Долбиш, «Фонтанка.ру»

