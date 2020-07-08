В Кремле не заметили «тренда» на задержания журналистов. Материалы в СМИ про Сафронова Песков назвал основанными «на эмоциях»
В Кремле не видят никакого «тренда» на задержания журналистов, в том числе на пикетах. Об этом 8 июля заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
Вопрос Пескову задали в связи с массовыми задержаниями на пикетах в Москве накануне журналистов, которые вышли поддержать подозреваемого в госизмене Ивана Сафронова. Пресс-секретарь главы государства прокомментировал и многочисленные публикации в СМИ по этому поводу. «Давайте не путать общественный резонанс с резонансом СМИ», — подчеркнул Песков.
«Мы читали многие материалы, которые были опубликованы на этот счет, но эти журналистские материалы в основном основываются на эмоциях, они, конечно же, не имеют и не могут иметь под собой какой-то реальной информации о результатах работы контрразведки», — уточнил он.
Песков предложил оставить это дело на усмотрение суда.
Журналист Сафронов был задержан во вторник по подозрению в государственной измене. По данным ФСБ, он якобы «собирал и передавал представителю спецслужбы одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие гостайну». Чуть позже адвокаты уточнили, что Сафронова подозревают в работе на чешские спецслужбы, которые якобы действовали под руководством США. При этом, по уверениям главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, в госкорпорации не сомневаются в порядочности журналиста. Доступа к закрытым данным во время работы там он не имел.