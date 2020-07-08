В Кремле не заметили «тренда» на задержания журналистов. Материалы в СМИ про Сафронова Песков назвал основанными «на эмоциях»

В Кремле не видят никакого «тренда» на задержания журналистов, в том числе на пикетах. Об этом 8 июля заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.



Вопрос Пескову задали в связи с массовыми задержаниями на пикетах в Москве накануне журналистов, которые вышли поддержать подозреваемого в госизмене Ивана Сафронова. Пресс-секретарь главы государства прокомментировал и многочисленные публикации в СМИ по этому поводу. «Давайте не путать общественный резонанс с резонансом СМИ», — подчеркнул Песков.

