Депутаты утвердили Бельского на посту вице-губернатора Петербурга. Оппозиция напомнила ему про выборы
Законодательное собрание Петербурга 8 июля большинством голосов одобрило кандидатуру председателя комитета по территориальному развитию Александра Бельского на должность вице-губернатора. Трансляция мероприятия ведется на сайте парламента.
Кандидатуру на пост выдвинул губернатор Александр Беглов. В настоящее время Бельский руководит комитетом по территориальному развитию. На новой должности он будет курировать молодежную политику.
Во время выступлений лидер «яблочной» фракции Борис Вишневский заявил, что по итогам полутора лет работы комитета по территориальному развитию, который он назвал комитетом «по внутренней политике», проголосует против. Он привел в пример сентябрьские выборы, на которых было зафиксировано множество нарушений.
Беспартийный депутат Максим Резник озвучил мнение, что назначение — благодарность за «преступление», имея в виду подготовку и проведение голосования по поправкам к Конституции. Он напомнил о прозвучавшей в СМИ информации, что в Кремле рассчитывали на
По некоторой информации, Александр Бельский мог отвечать за координацию работавших в Петербурге на плебисците политтехнологов и органов исполнительной власти.
Бельский ранее руководил Сестрорецком. В 2012–2015 годах он возглавлял созданный по инициативе Беглова благотворительный фонд апостолов Петра и Павла при одноименном храме в Сестрорецке.
Ранее парламент принял смольнинский законопроект, который исключил из состава городского правительства «совместителей» — руководителей органов исполнительной власти (районов и комитетов). Соответственно, кресла в правительстве потеряли глава комитета по межнациональным отношениям Олег Капитанов и председатель комитета по внешним связям Евгений Григорьев.