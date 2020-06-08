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08.06.2020 20:27
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Капитанов и Григорьев уходят из правительства Петербурга

Правительство Петербурга покидают глава комитета по межнациональным отношениям Олег Капитанов и председатель комитета по внешним связям Евгений Григорьев. Соответствующее постановление за подписью губернатора Александра Беглова 8 июня опубликовано на сайте Смольного.

Документ вступает в силу с 9 июня. Таким образом, в правительстве остается 13 членов: 11 вице-губернаторов, представитель градоначальника в Заксобрании Петербурга Юрий Шестериков и сам губернатор.

Ранее парламент принял законопроект, согласно которому членами правительства города не могут быть «совместители», занимающие должности руководителей исполнительных органов власти. Остаться в правительстве они могли бы в случае повышения до вице-губернатора.

Кроме того, с 9 июня, согласно постановлению губернатора, меняется численность государственных должностей в правительстве, оно сокращается с 15 до 14 человек.

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Комментарии (7)

Мужской Взгляд
Уже перестал следить кто там вице-губернатор, кто чем занят. Устроили настоящую чехарду, а в Смольном реально проходной двор.
local_5e4d8cf621bfb
Все эти ротации совершенно не отражаются на жизни города.Кто пришёл,кто ушёл,кого ушли...страшно далеки они от народа.
260653121
А у Фонтанки уже июль...
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