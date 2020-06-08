Капитанов и Григорьев уходят из правительства Петербурга

Правительство Петербурга покидают глава комитета по межнациональным отношениям Олег Капитанов и председатель комитета по внешним связям Евгений Григорьев. Соответствующее постановление за подписью губернатора Александра Беглова 8 июня опубликовано на сайте Смольного.



Документ вступает в силу с 9 июня. Таким образом, в правительстве остается 13 членов: 11 вице-губернаторов, представитель градоначальника в Заксобрании Петербурга Юрий Шестериков и сам губернатор.

Ранее парламент принял законопроект, согласно которому членами правительства города не могут быть «совместители», занимающие должности руководителей исполнительных органов власти. Остаться в правительстве они могли бы в случае повышения до вице-губернатора.