Из правительства Петербурга убирают «совместителей»

«В настоящее время правительство построено больше по отраслевому принципу, вице-губернаторы курируют соответствующие отрасли... Вызовы времени требуют от нас с учетом развивающейся ситуации с коронавирусом и предстоящих изменений в экономике, по мнению губернатора, большего координирующего воздействия в вопросах межведомственного и межотраслевого воздействия, — сказал Шестериков. — В связи с этим губернатор, понимая, что должность руководителя органа исполнительной власти для этого не очень годится, предлагает заменить эти должности вице-губернаторами».

В настоящее время в составе правительства 15 кресел, и все заняты. Совместителей — двое. Это Олег Капитанов, который возглавляет комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики, и Евгений Григорьев, руководящий комитетом по внешним связям. В отличие от «обычных» вице-губернаторов, «совместители» не утверждаются Заксобранием.

Беспартийный депутат Максим Резник отметил, что про этот законопроект уже сказал классик, апеллируя к басне Крылова: «Вы, друзья, как ни садитесь, в музыканты не годитесь». И напомнил, что неплохо было бы принять другое: постановление парламента о недоверии губернатору и правительству.