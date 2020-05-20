Из правительства Петербурга убирают «совместителей»

Депутаты Заксобрания поддержали законопроект губернатора об изменении принципа формирования городского правительства, из состава которого исключаются «совместители», одновременно занимающие должности руководителей органов исполнительной власти Петербурга. Соответствующий документ парламент 20 мая принял в первом чтении. Трансляция мероприятия ведется на сайте парламента.
Законопроект с голоса в ходе заседания внес представитель губернатора в Заксобрании Юрий Шестериков. Инициатива уточняет перечень членов правительства города.
«В настоящее время правительство построено больше по отраслевому принципу, вице-губернаторы курируют соответствующие отрасли... Вызовы времени требуют от нас с учетом развивающейся ситуации с коронавирусом и предстоящих изменений в экономике, по мнению губернатора, большего координирующего воздействия в вопросах межведомственного и межотраслевого воздействия, — сказал Шестериков. — В связи с этим губернатор, понимая, что должность руководителя органа исполнительной власти для этого не очень годится, предлагает заменить эти должности вице-губернаторами».
В настоящее время в составе правительства 15 кресел, и все заняты. Совместителей — двое. Это Олег Капитанов, который возглавляет комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики, и Евгений Григорьев, руководящий комитетом по внешним связям. В отличие от «обычных» вице-губернаторов, «совместители» не утверждаются Заксобранием.
Беспартийный депутат Максим Резник отметил, что про этот законопроект уже сказал классик, апеллируя к басне Крылова: «Вы, друзья, как ни садитесь, в музыканты не годитесь». И напомнил, что неплохо было бы принять другое: постановление парламента о недоверии губернатору и правительству.
Лидер фракции Партии Роста Оксана Дмитриева заметила, что наращивание и деление различных структур исполнительной власти влечет последствия в виде роста расходов бюджета. «Экономия, которую мы ищем и не можем найти, в этом и заключается. Если рационализировать комитеты и ИОГВ, то уж точно наскребем на расселение коммуналок, и на жилье молодым, и на капитальный ремонт жилищного фонда», — сказала она.
Глава «яблочной» фракции Борис Вишневский заявил, что законопроект не имеет отношения к жизни города, и если губернатор не хочет кого-то назначать на должности в правительство — пусть не назначает. Депутат припомнил градоначальнику отчет в Заксобрании недельной давности, выразив пожелание, чтобы к программе «Умный город» добавились бы программы «Умный губернатор» и «Умное правительство».