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06.07.2020 23:47
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В Японии на инвалидную коляску установили дистанционно управляемые роборуки

В Японии инженеры создали прототип роботизированной коляски, которая поможет инвалидам. Об этом 6 июля сообщает N+1.

Колесами человек должен управлять сам, как и в обычной коляске, однако на ее заднюю часть установлен робот — им управляет удаленный оператор. На экране у него показывается видео с камеры, а также то, куда смотрит человек на коляске. Таким образом, оператор может, например, брать манипулятором нужные предметы. Сами манипуляторы представляют из себя несколько длинных сегментов, на конце у них расположен аналог человеческой кисти.

Кроме того, на коляску установлены две камеры, микрофон и электроника для работы всего устройства. Ранее японцы уже предлагали подобные решения, однако важное обновление состоит в том, что теперь оператор может видеть, на что именно смотрит сидящий на коляске. Для этого человек надевает специальный окулографический датчик, который похож на очки без линз. Инфракрасные сенсоры определяют положение глаз и рассчитывают направление взгляда.

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