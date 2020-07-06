В Японии на инвалидную коляску установили дистанционно управляемые роборуки
В Японии инженеры создали прототип роботизированной коляски, которая поможет инвалидам. Об этом 6 июля сообщает N+1.
Колесами человек должен управлять сам, как и в обычной коляске, однако на ее заднюю часть установлен робот — им управляет удаленный оператор. На экране у него показывается видео с камеры, а также то, куда смотрит человек на коляске. Таким образом, оператор может, например, брать манипулятором нужные предметы. Сами манипуляторы представляют из себя несколько длинных сегментов, на конце у них расположен аналог человеческой кисти.
Кроме того, на коляску установлены две камеры, микрофон и электроника для работы всего устройства. Ранее японцы уже предлагали подобные решения, однако важное обновление состоит в том, что теперь оператор может видеть, на что именно смотрит сидящий на коляске. Для этого человек надевает специальный окулографический датчик, который похож на очки без линз. Инфракрасные сенсоры определяют положение глаз и рассчитывают направление взгляда.