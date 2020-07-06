В Москве задержали женщину, которая угрожала убить своих детей, забаррикадировавшись в квартире

Полицейские на западе Москвы задержали женщину, которая угрожала убить своих детей. Об этом 6 июля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.



Как уточнил источник издания, семейный конфликт между двумя сестрами произошел на улице Главмосстроя, 4. Одна из женщин пытается лишить другую родительских прав из-за злоупотребления алкоголем, рассказал собеседник ТАССа. Пьющая мать забаррикадировалась в квартире с детьми и угрожала убить их, а потом и себя. В итоге ее доставили в отдел полиции, пострадавших в результате инцидента нет.

