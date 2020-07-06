«Все идет по плану». Адвокат Ефремова сообщил о скором суде над актером

Михаилу Ефремову предъявлены обвинения в окончательной редакции по делу о смертельном ДТП в столице 8 июня. Предварительное следствие уложилось в месяц. Об этом 6 июля ТАСС сообщил адвокат актера, Эльман Пашаев.



Ефремова обвиняют по части 4 статьи 264 Уголовного кодекса — нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека. По ней ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.



«Все идет по плану, скоро будет суд», — добавил Пашаев.



Ранее он же заявил, что Ефремов не признает вину и «данное преступление не совершал», также Пашаев сообщал о сердечном приступе у актера, который обошелся без вызова медиков. Сам актер на камеру сообщил, что «всех предал», и попросил прощения за содеянное.

