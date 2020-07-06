FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +20
70.50р79.22р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
06.07.2020 19:12
2
Печать

«Все идет по плану». Адвокат Ефремова сообщил о скором суде над актером

Михаилу Ефремову предъявлены обвинения в окончательной редакции по делу о смертельном ДТП в столице 8 июня. Предварительное следствие уложилось в месяц. Об этом 6 июля ТАСС сообщил адвокат актера, Эльман Пашаев.

Ефремова обвиняют по части 4 статьи 264 Уголовного кодекса — нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека. По ней ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

«Все идет по плану, скоро будет суд», — добавил Пашаев.

Ранее он же заявил, что Ефремов не признает вину и «данное преступление не совершал», также Пашаев сообщал о сердечном приступе у актера, который обошелся без вызова медиков. Сам актер на камеру сообщил, что «всех предал», и попросил прощения за содеянное.

Ефремов находится под домашним арестом. Его обвиняют в том, что он на своем Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу Садового кольца и врезался в фургон вечером 8 июня. Водитель, 57-летний Сергей Захаров, скончался в больнице на следующее утро. Экспертиза показала алкогольное и наркотическое опьянение, позже актера признали психически вменяемым.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

Петр Петров
других по полгода мурыжат ато и по году
ARISTARH
Вот гадёныш. Раз не помню, значит не было. Гражданин condom.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний