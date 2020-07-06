«Все идет по плану». Адвокат Ефремова сообщил о скором суде над актером
Михаилу Ефремову предъявлены обвинения в окончательной редакции по делу о смертельном ДТП в столице 8 июня. Предварительное следствие уложилось в месяц. Об этом 6 июля ТАСС сообщил адвокат актера, Эльман Пашаев.
Ефремова обвиняют по части 4 статьи 264 Уголовного кодекса — нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека. По ней ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.
«Все идет по плану, скоро будет суд», — добавил Пашаев.
Ранее он же заявил, что Ефремов не признает вину и «данное преступление не совершал», также Пашаев сообщал о сердечном приступе у актера, который обошелся без вызова медиков. Сам актер на камеру сообщил, что «всех предал», и попросил прощения за содеянное.
Ефремов находится под домашним арестом. Его обвиняют в том, что он на своем Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу Садового кольца и врезался в фургон вечером 8 июня. Водитель, 57-летний Сергей Захаров, скончался в больнице на следующее утро. Экспертиза показала алкогольное и наркотическое опьянение, позже актера признали психически вменяемым.