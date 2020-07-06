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06.07.2020 17:26
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Визовые центры Финляндии начали выдавать документы. Петербуржцев просят пока подождать

Генконсульство Финляндии анонсировало открытие части визовых центров для выдачи паспортов с визами, однако в Петербурге будет действовать другая система.

«Визовые центры в Выборге, Вологде и Великом Новгороде [сегодня] начали работать на выдачу паспортов», — сообщили 6 июля в генеральном консульстве Финляндии, призвав сначала записаться для посещения.

Петербургский центр, ушедший на самоизоляцию еще в марте, физически остается закрытым, однако финская сторона уже прорабатывает вопрос выдачи виз петербуржцам. «Тем, кто подал документы на визу в Петербурге, нужно дождаться звонка из Визового центра», — посоветовали в дипмиссии Суоми.

На вопрос «Фонтанки», как будет организована выдача паспортов с визами, дипломаты отметили, что «детали получения заявители узнают по телефону».

Финляндия до середины июля продлила ограничения для россиян на въезд в республику. Глава МВД Суоми заявила, что поездки в РФ разрешат одними из последних. При этом, как «Фонтанке» рассказали в Минтрансе Финляндии, страны уже обсуждают возобновление пассажирского сообщения, однако точной даты пока нет.

В ЕС в конце июня открыли границы для путешественников из других стран, однако россияне в список не попали. В Брюсселе рекомендуют членам Евросоюза сохранять «ограничения для стран, ситуация в которых хуже, чем в ЕС». В российском МИДе затруднились назвать точную дату открытия границ.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

You’ll never walk alone
сыр-сыр, откройся !
perrkele_sattana
О чем статья? Да ни о чем! - Визовые центры в Выборге, Вологде и Великом Новгороде начали работать на выдачу паспортов, а питерским только визы?
dedmoroz_5e4d8827384c2
паспорта Финляндии выдают?
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