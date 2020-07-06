Визовые центры Финляндии начали выдавать документы. Петербуржцев просят пока подождать

Генконсульство Финляндии анонсировало открытие части визовых центров для выдачи паспортов с визами, однако в Петербурге будет действовать другая система.



«Визовые центры в Выборге, Вологде и Великом Новгороде [сегодня] начали работать на выдачу паспортов», — сообщили 6 июля в генеральном консульстве Финляндии, призвав сначала записаться для посещения.



Петербургский центр, ушедший на самоизоляцию еще в марте, физически остается закрытым, однако финская сторона уже прорабатывает вопрос выдачи виз петербуржцам. «Тем, кто подал документы на визу в Петербурге, нужно дождаться звонка из Визового центра», — посоветовали в дипмиссии Суоми.

