Визовые центры Финляндии начали выдавать документы. Петербуржцев просят пока подождать
Генконсульство Финляндии анонсировало открытие части визовых центров для выдачи паспортов с визами, однако в Петербурге будет действовать другая система.
«Визовые центры в Выборге, Вологде и Великом Новгороде [сегодня] начали работать на выдачу паспортов», — сообщили 6 июля в генеральном консульстве Финляндии, призвав сначала записаться для посещения.
Петербургский центр, ушедший на самоизоляцию еще в марте, физически остается закрытым, однако финская сторона уже прорабатывает вопрос выдачи виз петербуржцам. «Тем, кто подал документы на визу в Петербурге, нужно дождаться звонка из Визового центра», — посоветовали в дипмиссии Суоми.
На вопрос «Фонтанки», как будет организована выдача паспортов с визами, дипломаты отметили, что «детали получения заявители узнают по телефону».
Финляндия до середины июля продлила ограничения для россиян на въезд в республику. Глава МВД Суоми заявила, что поездки в РФ разрешат одними из последних. При этом, как «Фонтанке» рассказали в Минтрансе Финляндии, страны уже обсуждают возобновление пассажирского сообщения, однако точной даты пока нет.
В ЕС в конце июня открыли границы для путешественников из других стран, однако россияне в список не попали. В Брюсселе рекомендуют членам Евросоюза сохранять «ограничения для стран, ситуация в которых хуже, чем в ЕС». В российском МИДе затруднились назвать точную дату открытия границ.