Чего могут лишиться петербуржцы из-за того, что Лаховой везде мерещится только ЛГБТ-радуга. «Фонтанка» нашла в Петербурге компании, которым можно предъявить за пропаганду нетрадиционного.

У вас в радуге ЛГБТ-идеи есть? А если найду?

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Глава Союза женщин России Екатерина Лахова разглядела пропаганду нетрадиционных ценностей среди детей в цветах мороженого «Радуга» и его рекламе. И свои подозрения она высказала президенту России Владимиру Путину. После триумфального одобрения поправок в Конституцию у гаранта нашлось время на это, и в ответ было предложено выстроить «неагрессивный» общественный контроль за ЛГБТ-пропагандой в рекламе. Производителю мороженого, группе компаний «Чистая линия», пришлось экстренно опровергать связь с ЛГБТ, — это нынче, мягко говоря, не модно. «Наша компания выступает за традиционные семейные отношения и категорически не согласна с мнением г-жи Лаховой. Мы считаем, что радуга — это солнце после дождя, а не флаг сообщества», — комментировал вице-президент «Чистой линии» Армен Бениаминов.

Профессиональные искатели пропаганды нетрадиционных ценностей никак не могут оставить радугу в покое. Ранее они боролись с флагом Еврейской автономной области, а теперь пытаются указывать бизнесу, как ему себя позиционировать на рынке. «Фонтанка» выяснила, без каких товаров и услуг могут остаться петербуржцы из-за пристального внимания Лаховой. Всего в городе, по данным СПАРК, зарегистрированы 225 условно действующих (об отчетности некоторых из них нет данных) юридических лиц, в названиях которых присутствует слово «радуга». Большинство из них заняты в торговле, операциях с недвижимостью, ресторанном бизнесе и доставке. Многие связаны с образованием и спортом. Радугу частенько можно встретить на вывесках салонов красоты и логотипах туристических агентств. Заметное количество учреждений, выбравших своим символом такое соцветие, действительно работают с детьми. Это всевозможные центры детского творчества, спорта и психологической помощи. Например, в Красногвардейском районе яркий бренд использует фитнес-школа и детский клуб. Возможно, потому что детей привлекает множество цветов, а само природное явление считается символом счастья.

Однако ответственный, с точки зрения нетерпимых лаховцев, родитель не позволит своему ребенку посещать такие учреждения, покупать гематоген в аптеках «Радуга» или проводить выходные с друзьями в ТРК «Питер Радуга». Юной барышне, которая по Домострою обязана смолоду блюсти чистоту домашнего очага, стоит обходить стороной «Улыбку радуги». ЛГБТ-пропаганда так глубоко въелась в сознание россиян, что даже среди госслужащих начали появляться диссиденты. Радугу своим символом выбрали как минимум две городские школы — в Пушкинском и Адмиралтейском районах. При одной из них есть детский сад, и он — о, ужас — не единственный «радужный» в городе. В Петроградском районе работает спортивная школа олимпийского резерва по плаванию «Радуга», получившая такое название еще в 1982 году. Должно быть, ее символику Екатерина Лахова сочла бы образцом для подражания — на логотипе дуга окрашена только в три цвета — белый, синий и красный. Только такая радуга и должна восходить над Россией. Жаль, что это забыли прописать в конституции.

Внимание общественного контроля из-за опального торгового знака на себе могут ощутить одноименные стоматология в Приморском районе, велоклуб — в Московском, а, может, даже региональное общественное движение «Радуга» — «Санкт-Петербург без наркотиков». Кто его знает, что все эти, казалось бы, полезные организации делают за закрытыми дверями. Пока активисты восстали только против цветов, отсылающих к флагу ЛГБТ. Неизвестно, станет ли опасным для репутации бизнеса использовать в продвижении слово из шести букв. В таком случае в неловком положении окажется даже суровое научно-производственное предприятие «Радуга», входящее в крупный концерн «Океанприбор». Бывший депутат Госдумы от «Единой России», член Совета Федерации Екатерина Лахова давно известна своими инициативами. Она была одним из авторов скандального «закона Димы Яковлева», запрещающего американцам усыновлять российских детей. Правовой акт стал ответом властей РФ на американский «закон Магнитского». В начале нулевых Лахова активно выступала за сексуальное просвещение детей и раздачу малоимущим подросткам контрацептивов, продвигала программы «Планирование семьи» и «Половое воспитание школьников». Однако в 2020 году она заявила, что вместо сексуального воспитания с начальных классов школьникам нужно прививать любовь к семье, готовить мальчиков и девочек к семейной жизни.