Изображение радуги в рекламе предложили проверить и, возможно, запретить. Глава Союза женщин России выразила намерение «сделать запрос» и вместе с учёными определить, является ли демонстрация радуги в рекламе пропагандой гомосексуализма среди детей. В ответ президент Путин предложил выстроить «неагрессивный» общественный контроль за пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. Как сообщает 3 июля «Интерфакс», Лахова попросила Путина поручить Роскомнадзору установить контроль за ЛГБТ-пропагандой в рекламе (такая пропаганда среди несовершеннолетних запрещена). «Пропаганды не должно быть, но у нас рекламные щиты вывешивают радужные, красивые цвета — вроде, это незаметно, с красивыми словами, или рекламируют мороженое, которое называют «Радуга», — сказала Лахова. По её мнение, это косвенно заставляет привыкать детей к тому флагу, который вывешивался в конце июня на посольстве США.

На этой же встрече член группы Алексей Пушков пожаловался на демонстративную акцию посольства США, которое в первый день голосования по поправкам вывесило флаг движения за права ЛГБТ на своём здании.

«Буквально сегодня утром еду по Ленинскому проспекту, белые щиты, на белых щитах весь угол занят радугой, но слова, которые в середине — «Помощь». Понимаете, если будет такая помощь и эта радуга, а потом она будет среди сексуальных меньшинств, эта же радуга. Ассоциация же возникает какая-то?», — цитируют Лахову «Открытие медиа». «В Роскомнадзор я сделаю запрос, пускай изучат», — подытожила общественница, подчеркнув, что она детский врач и разбирается в психологии детей. «Здесь же за каждым не уследишь, где там этикетку кто придумал и так далее, — ответил Путин (цитата по «Интерфаксу»). — Если есть основание полагать, что это пропаганда нетрадиционных для нас ценностей, то тогда просто без вот этих общественных организаций, которые разделяют официальную позицию российской власти, в том числе изложенной в Конституции и в наших законах, то нужно соответствующим образом, только не агрессивно, выстроить такой общественный контроль».

При этом президент подчеркнул, в России не было, нет и не будет ничего, что связано с ограничениями прав по половому признаку, сексуальной ориентации или национальным признакам. Что касается акции с флагом, после жалобы Пушкова Путин спросил: «В здании этом кто работает?». Получив ответ «американские дипломаты», он добавил: «Да, они кое-что показали по поводу того, кто там работает. Не страшно». На высказывание Лаховой отреагировал и вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов. Цвет мороженого «Радуга», которое производит его фирма, к ЛГБТ никакого отношения не имеет, а реакцию общественницы он воспринимет как её личное мнение, сказал он радио «Говорит Москва». «Мы с этим категорически не согласны, однако если будет законодательный акт или акт исполнительной власти, то, безусловно, как законопослушная компания, мы подчинимся. Однако хочу заметить, что радуга — это солнышко после дождя, это хорошее настроение. Наша радуга — это натуральные цвета, это вкусно, это четырёхцветное мороженое. Насколько я знаю, у ЛГБТ-сообщества другие цвета, их больше. Никакой связи не вижу между нашим радостным мороженым и флагом ЛГБТ. Больше скажу, к сожалению, если уж захотеть, то в любой цветовой гамме, в любом предмете, оговорка по Фрейду, можно увидеть нечто напоминающее чего-то. Очень надеюсь, что будет принято правильное решение», — отметил он.