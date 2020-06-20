В США отказались от названия эскимо, чтобы не обижать эскимосов. Российские эскимосы и так не в обиде

Американская компания Dreyer's (дочка швейцарской Nestle) сменила название своего фирменного мороженого Eskimo Pie, чтобы не унижать эскимосов — группу коренных народов, проживающих на территориях Гренландии, канадского Нунавута, Аляски и восточных районов Чукотского автономного округа. Об этом сообщило 20 июня ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Мороженое с коржами с двух сторон, политое шоколадом, придумали в 1920 году и запатентовали в 22-м Кристиан Нелсон и кондитер Рассел Стовер. В логотипе и рекламе продукта используется образ мальчика в меховой кухлянке — одежде эскимосов, состоящей из штанов, рубашки без ворота и шапки.

Эту новость прокомментировали российские эскимосы, проживающие на Чукотке. Для них название мороженого не является уничижительным, так как не ассоциируется с первоначальным значением слова «эскимос». «Для инуитов Канады, Аляски, возможно, [слово «эскимо»] уничижительное. «Эскимос» переводится как «поедающий сырое мясо». Они жили рядом с индейцами, и те дали им такое прозвище за то, что они едят свежемороженое мясо. Потом оно распространилось и на азиатских эскимосов. Поэтому сейчас наши соплеменники борются за название «инуиты», — рассказала РИА «Новости» составитель русско-эскимосского словаря, преподаватель эскимосского языка и литературы Наталья Радунович.

Эскимосы Чукотки входят в международную организацию и вместе с инуитами Аляски, Канады и Гренландии тоже призывают к использованию слова «инуиты».