В США отказались от названия эскимо, чтобы не обижать эскимосов. Российские эскимосы и так не в обиде
Американская компания Dreyer's (дочка швейцарской Nestle) сменила название своего фирменного мороженого Eskimo Pie, чтобы не унижать эскимосов — группу коренных народов, проживающих на территориях Гренландии, канадского Нунавута, Аляски и восточных районов Чукотского автономного округа. Об этом сообщило 20 июня ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.
«Мы привержены делу достижения расового равноправия и считаем данный термин уничижительным», — пояснила главный маркетолог Dreyer's Элизабелл Маркес.
Мороженое с коржами с двух сторон, политое шоколадом, придумали в 1920 году и запатентовали в 22-м Кристиан Нелсон и кондитер Рассел Стовер. В логотипе и рекламе продукта используется образ мальчика в меховой кухлянке — одежде эскимосов, состоящей из штанов, рубашки без ворота и шапки.
Эту новость прокомментировали российские эскимосы, проживающие на Чукотке. Для них название мороженого не является уничижительным, так как не ассоциируется с первоначальным значением слова «эскимос». «Для инуитов Канады, Аляски, возможно, [слово «эскимо»] уничижительное. «Эскимос» переводится как «поедающий сырое мясо». Они жили рядом с индейцами, и те дали им такое прозвище за то, что они едят свежемороженое мясо. Потом оно распространилось и на азиатских эскимосов. Поэтому сейчас наши соплеменники борются за название «инуиты», — рассказала РИА «Новости» составитель русско-эскимосского словаря, преподаватель эскимосского языка и литературы Наталья Радунович.
Эскимосы Чукотки входят в международную организацию и вместе с инуитами Аляски, Канады и Гренландии тоже призывают к использованию слова «инуиты».
«Само слово «эскимо» используется уже давно и не ассоциируется с эскимосами, с «поедающими сырое мясо». Оно ассоциируется со вкусным, сладким мороженым. Ничего такого страшного в этом слове я не вижу, — отметила Радунович. — Мы — инуиты, а мороженое — эскимо. Пусть так оно и будет. То, что на эскимо рисунок человека в меховом капюшоне, это не оскорбляет совсем. По крайней мере, нас, эскимосов Чукотки и России, это не оскорбляет никак».
Подобные изменения торговых марок в рамках борьбы с дискриминацией уже происходили. Примеры — рис Uncle Ben's компании Mars и сироп для блинчиков Aunt Jemima от PepsiCo.