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04.07.2020 10:30
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В Петербурге «Киа» подрезал автобус и получил «назидательный» удар в бампер. Пользователи заспорили, кто прав

Спорный дорожный манёвр заснял регистратор на окраине Петербурга. Видео опубликовано в сети 4 июля.

На кадрах фигурируют серебристый «Киа» и ещё один транспорт, с которого ведётся съёмка. Судя по высоте точки обзора и звуку отрывающейся двери — это автобус. После участка с дорожными работами, «Киа» подрезает автобус и получает удар в задний бампер. Водитель легковой выходит на разговор, но, увидев регистратор в салоне обидчика, решает снизить градус агрессии.

Пользователи разделились во мнениях, кто виноват в этой ситуации. «Зачем автор регистратора перестроился в правый ряд? Затем там остановился и продолжил движение забравшись в левый ряд, таким образом что бы поток точно его ждал? На лицо ситуация, в которой автор регистратора сам провоцировал ситуацию», — написал Кирилл. «Как бы не тормозил и кренделил автобус, такое «учительство» так и надо наказывать», — утверждает Виталий.

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Комментарии (3)

LiChaBaTa
Два дурака встретились. Умного избежать не нашлось. Пусть кушают, что сами приготовили.
aaignat
Горный бибизян забыл своё место
dragvs
Тут клиника. Дураки должны страдать, на то они и дураки.
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