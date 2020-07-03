В Белграде ввели режим ЧС из-за роста заболеваемости COVID-19

Власти Белграда ввели режим ЧС в городе после выступления президента Сербии и мирных протестов студентов в ночь на 3 июля против новых мер в связи с COVID-19, сообщает гостелерадиокомпания страны.

«Градоначальник Белграда Зоран Радойичич по предложению городского штаба по ЧС принял решение о провозглашении режима ЧС в Белграде ради осуществления мер профилактики и защиты безопасности и жизни населения. Решение вступает в силу сегодня», — сообщила администрация сербской столицы.