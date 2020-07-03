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03.07.2020 13:10
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В Белграде ввели режим ЧС из-за роста заболеваемости COVID-19

Власти Белграда ввели режим ЧС в городе после выступления президента Сербии и мирных протестов студентов в ночь на 3 июля против новых мер в связи с COVID-19, сообщает гостелерадиокомпания страны.

«Градоначальник Белграда Зоран Радойичич по предложению городского штаба по ЧС принял решение о провозглашении режима ЧС в Белграде ради осуществления мер профилактики и защиты безопасности и жизни населения. Решение вступает в силу сегодня», — сообщила администрация сербской столицы.

Президент Сербии Александар Вучич накануне вечером сообщил о том, что власти вводят денежные штрафы за неношение защитных масок в закрытом пространстве, закрывают ночные клубы и студенческие общежития из-за роста заболеваемости COVID-19. По его словам, главным очагом инфекции является Белград, «откуда поступили 82,5 % больных».После этого студенты нескольких комплексов общежитий Белграда прошли мирным протестным шествием к парламенту страны, где потребовали оставить их в общежитиях, так как сейчас идет экзаменационный период. Вскоре появилось сообщение в местных СМИ о том, что глава государства связался и договорился с представителями студентов, и их не будут выселять, но меры защиты станут строже.

Как и объявил накануне Вучич, на две недели будут закрыты ночные клубы с 23:00 до 6:00 утра и кафе и рестораны, у которых нет открытых площадок. В общежитиях введут более строгий контроль за соблюдением эпидемиологических мер. С понедельника штрафом в размере 5 тысяч динаров (около 43 евро) будут наказаны все, кто в торговых центрах и транспорте не носит защитные маски.

Прирост числа заболевших COVID-19 продолжается в Сербии, к 3 июля выявлены 359 зараженных, скончались шесть человек, что соответствует показателям за время действия режима ЧС с марта по май. Общее число зараженных с начала пандемии составило 15 195, всего умерли 287 больных.

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Комментарии (1)

sektor7
Да все нормально там. Правительство и врачи просто крутят статистику как им удобно.
И все.
Скорые туда-сюда не снуют, больницы не ломятся от пациентов.
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