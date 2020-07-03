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03.07.2020 11:37
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«Пока рано открывать границы». Финский посол уверен, что россияне поедут в Суоми уже в этом году

Посол Финляндии в Москве рассказал, что власти Суоми внимательно следят за эпидемиологической ситуацией в соседней стране.

«Всем понятно, что пока рано открывать границы из-за ситуации с коронавирусом. Хотя я думаю, что такое время придет. Сейчас мы аккуратно снимаем ограничения внутри ЕС. Процесс переговоров о том, когда и как мы будем открывать внешние границы, только начался», — заявил 3 июля Микко Хаутала в комментарии изданию «Коммерсант».

По его словам, власти Финляндии следят за ситуацией в соседней стране, чтобы принять окончательное решение. Он также подтвердил, что министры транспорта РФ и Суоми уже обсуждают возобновление сообщения между двумя странами. Хаутала согласился с главой российского Минтранса Евгением Дитрихом, который заявил, что железнодорожное сообщение будет восстановлено уже «в этом году». «Я надеюсь, что в этом году это все будет, даже уверен в этом», — заверил посол.

Финские власти продлили ограничения для российских туристов до 14 июля, а глава МВД Суоми заверила, что поездки в соседнюю страну разрешат одними из последних.

В мае финский МИД принял решение сменить посла в России. Микко Хаутала осенью будет работать главой дипмиссии в США, а его место займет советник по иностранным делам Антти Хелантеря.

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Комментарии (7)

Иван Петров
"заявил 3 июля Микко Хаутала"

Хаута по-фински - "могила".
Знают, кого в Россию послом послать...
Wadimspb
Ни в какую Швецию финны сейчас не мотаются. Паромы не ходят. В настоящее время ограничения на границах сняты только с Прибалтикой, Данией, Норвегией и Исландией.
Другое дело, что так такового прямого запрета на пересечение границы (например на машине) нет, как и не было - если есть настоятельная необходимость, то можно проехать. Но просто так - как в обычные времена, в Швецию никто сейчас не болтается.
260569221
Да и пускай эти фины подавятся своим кофе, маслом, икрой и фери.... оно нам и на...й не надо!!!! У нас обнуление
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