«Пока рано открывать границы». Финский посол уверен, что россияне поедут в Суоми уже в этом году
Посол Финляндии в Москве рассказал, что власти Суоми внимательно следят за эпидемиологической ситуацией в соседней стране.
«Всем понятно, что пока рано открывать границы из-за ситуации с коронавирусом. Хотя я думаю, что такое время придет. Сейчас мы аккуратно снимаем ограничения внутри ЕС. Процесс переговоров о том, когда и как мы будем открывать внешние границы, только начался», — заявил 3 июля Микко Хаутала в комментарии изданию «Коммерсант».
По его словам, власти Финляндии следят за ситуацией в соседней стране, чтобы принять окончательное решение. Он также подтвердил, что министры транспорта РФ и Суоми уже обсуждают возобновление сообщения между двумя странами. Хаутала согласился с главой российского Минтранса Евгением Дитрихом, который заявил, что железнодорожное сообщение будет восстановлено уже «в этом году». «Я надеюсь, что в этом году это все будет, даже уверен в этом», — заверил посол.
Финские власти продлили ограничения для российских туристов до 14 июля, а глава МВД Суоми заверила, что поездки в соседнюю страну разрешат одними из последних.
В мае финский МИД принял решение сменить посла в России. Микко Хаутала осенью будет работать главой дипмиссии в США, а его место займет советник по иностранным делам Антти Хелантеря.