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08.05.2020 18:05
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Финляндия сменит посла в России. Нынешнего главу дипмиссии в Москве переводят в Вашингтон

МИД Финляндии сообщил о том, что советник президента Саули Ниинисте по иностранным делам возглавит финское посольство в Москве.

«Президент республики назначил советника по иностранным делам Антти Хелантеря главой посольства в Москве с 1 сентября 2020 года», — говорится 8 мая на сайте МИД Суоми.

Фото: МИД Финляндии

Хелантеря уже знаком с Россией, так как работал в посольстве в 2016–2019 годах. После этого он занимал пост в представительстве Финляндии при ЕС.

Нынешний глава посольства в Москве Микко Хаутала с осени будет работать послом республики в США. Дипмиссию в Москве дипломат возглавлял с 2016 года.

Интервью с послом Микко Хаутала читайте на «Фонтанке».

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