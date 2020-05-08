Финляндия сменит посла в России. Нынешнего главу дипмиссии в Москве переводят в Вашингтон

«Президент республики назначил советника по иностранным делам Антти Хелантеря главой посольства в Москве с 1 сентября 2020 года», — говорится 8 мая на сайте МИД Суоми.

МИД Финляндии сообщил о том, что советник президента Саули Ниинисте по иностранным делам возглавит финское посольство в Москве.

Хелантеря уже знаком с Россией, так как работал в посольстве в 2016–2019 годах. После этого он занимал пост в представительстве Финляндии при ЕС.



Нынешний глава посольства в Москве Микко Хаутала с осени будет работать послом республики в США. Дипмиссию в Москве дипломат возглавлял с 2016 года.