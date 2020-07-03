Петербург третий день удерживает первенство в статистике смертности от COVID-19 в стране

За минувшие сутки в Петербурге подтвердили 45 смертей от коронавируса. Такие данные на 3 июля приводит оперштаб по борьбе с патогеном.

По России список умерших вырос на 176 человек. Петербург третий день подряд лидирует по числу летальных исходов. Накануне оперштаб также сообщал о 45 скончавшихся в городе. На втором месте Москва — там зафиксировали 34 смертельных случая. На третьей строчке Красноярский край (9 умерших), четвёртое и пятое место занимают Московская и Свердловская области (по 7 смертей в каждой).