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03.07.2020 10:45
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Петербург третий день удерживает первенство в статистике смертности от COVID-19 в стране

За минувшие сутки в Петербурге подтвердили 45 смертей от коронавируса. Такие данные на 3 июля приводит оперштаб по борьбе с патогеном.

По России список умерших вырос на 176 человек. Петербург третий день подряд лидирует по числу летальных исходов. Накануне оперштаб также сообщал о 45 скончавшихся в городе. На втором месте Москва — там зафиксировали 34 смертельных случая. На третьей строчке Красноярский край (9 умерших), четвёртое и пятое место занимают Московская и Свердловская области (по 7 смертей в каждой).

По официальным данным, за весь период пандемии жертвами коронавируса в стране стали 9 859 человек. В Петербурге от COVID-19 скончались 1 272 пациента. Всего в городе выявлено 24 990 заболевших.

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Комментарии (24)

maarks1909
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262119491
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011
В Москве кошмарили штрафами, в Питере смертями
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