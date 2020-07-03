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03.07.2020 08:18
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«Слаженность народа и действия ЦК». Северная Корея объяснила, почему в стране нет коронавируса

Северной Корее удалось не допустить проникновения коронавируса на территорию страны благодаря слаженности народа и действиям ЦК Трудовой партии. Об этом заявил председатель партии Ким Чен Ын, сообщает 3 июля Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Агентство пишет, что лидер КНДР Ким Чен Ын проанализировал противоэпидемиологическую работу в стране за последние полгода и заявил, что «несмотря на мировой кризис в области здравоохранения, Северная Корея полностью преградила проникновение вируса на свою территорию» и отметил «дальновидность руководящей способности ЦК партии и высокую сознательную слаженность всего народа».

Официально, северокорейские власти заявляют, что в стране не зафиксировано ни единого случая заболевания коронавирусом. В марте южнокорейские СМИ со ссылкой на анонимные источники писали, что в КНДР все же выявили первый случай COVID-19.

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Комментарии (1)

NikIvanov
Скоро и у нас будет так же хорошо...)
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