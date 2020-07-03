В Минобороны рассказали про самочувствие добровольцев через две недели после получения вакцины от коронавируса

Добровольцы, испытывающие на себе вакцину от коронавируса, чувствуют себя хорошо через две недели после того, как получили первый компонент препарата. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба Минобороны России.



«Добровольцы первой группы, получившие по одному из двух компонентов вакцины 18 июня, чувствуют себя хорошо, жалоб на состояние здоровья у них нет. За прошедшие две недели серьезных нежелательных явлений не зарегистрировано», - цитирует военное ведомство РИА Новости.



Вторая группа получила первый компонент вакцины 23 июня. У добровольцев также нет осложнений, жалоб и побочных реакций.

