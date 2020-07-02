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02.07.2020 18:25
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Дочери Вячеслава Малафеева предъявили обвинение в сбыте наркотиков. Ее отправили на психиатрическую экспертизу

В Петербурге расследуется уголовное дело, фигуранткой которого стала дочь бывшего вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева. Девушку отправили в психиатрическую больницу на экспертизу.

О помещении в стационар сообщает 2 июля объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«Постановление о проведении судебно-психиатрической экспертизы вынес Куйбышевский районный суд в рамках предварительного следствия. Малафеевой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228.1 УК», — уточнила пресс-служба.

Статья предполагает от 8 до 15 лет лишения свободы за сбыт наркотиков в значительном размере.

Уголовное дело расследуется следственным отделом СК Центрального района ГСУ СК Петербурга. Обвиняемая направлена в психиатрическую больницу № 6.

Вячеслав Малафеев ответил на звонок корреспондента «Фонтанки», но от комментариев воздержался из-за того, что предварительное следствие не завершено.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

Елена Козюкова
Во всем виноват папа-детьми надо заниматься.
usuder
Бедный ребенок! Надеюсь, все будет хорошо! Это просто подростковый бунт, нужна помощь психолога..
Maxic_84
Мамаша сама погибла в состоянии наркотического опьянения.
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