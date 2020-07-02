Дочери Вячеслава Малафеева предъявили обвинение в сбыте наркотиков. Ее отправили на психиатрическую экспертизу
В Петербурге расследуется уголовное дело, фигуранткой которого стала дочь бывшего вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева. Девушку отправили в психиатрическую больницу на экспертизу.
О помещении в стационар сообщает 2 июля объединенная пресс-служба судов Петербурга.
«Постановление о проведении судебно-психиатрической экспертизы вынес Куйбышевский районный суд в рамках предварительного следствия. Малафеевой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228.1 УК», — уточнила пресс-служба.
Статья предполагает от 8 до 15 лет лишения свободы за сбыт наркотиков в значительном размере.
Уголовное дело расследуется следственным отделом СК Центрального района ГСУ СК Петербурга. Обвиняемая направлена в психиатрическую больницу № 6.
Вячеслав Малафеев ответил на звонок корреспондента «Фонтанки», но от комментариев воздержался из-за того, что предварительное следствие не завершено.