Члена ТИК в Приморском районе с полицией доставили домой. Ему предъявили положительный тест на COVID-19

Член ТИК № 28 с правом совещательного голоса Дмитрий Лысов не смог поучаствовать в итоговом заседании комиссии в ночь на 2 июля. За ним приехали полиция и медики.



Как рассказал «Фонтанке» сам Лысов, информация о том, что он заражен COVID-19, исходила от главы ТИК Сиражутдина Шахманова. Сам Лысов связывает все произошедшее с его приездом на участок № 1926, который расположен в больнице имени Скворцова-Степанова. «Меня туда не пустили как члена вышестоящей комиссии, я вызвал полицию, в полиции оформлен КУСП, - рассказал Лысов. – Я успел написать Шахманову жалобу, потому что я считаю, что там нет видеофиксации и наблюдателей… Сейчас будет заседание ТИК. Они очень не хотели, чтобы я был на этом заседании».

