Члена ТИК в Приморском районе с полицией доставили домой. Ему предъявили положительный тест на COVID-19
Член ТИК № 28 с правом совещательного голоса Дмитрий Лысов не смог поучаствовать в итоговом заседании комиссии в ночь на 2 июля. За ним приехали полиция и медики.
Как рассказал «Фонтанке» сам Лысов, информация о том, что он заражен COVID-19, исходила от главы ТИК Сиражутдина Шахманова. Сам Лысов связывает все произошедшее с его приездом на участок № 1926, который расположен в больнице имени Скворцова-Степанова. «Меня туда не пустили как члена вышестоящей комиссии, я вызвал полицию, в полиции оформлен КУСП, - рассказал Лысов. – Я успел написать Шахманову жалобу, потому что я считаю, что там нет видеофиксации и наблюдателей… Сейчас будет заседание ТИК. Они очень не хотели, чтобы я был на этом заседании».
При этом о том, что у Лысова положительный тест на COVID-19, ему говорили с субботы. «В администрации я сдал 2 анализа, - говорит он. – Один давно, второй – 25-го числа. Вот этот, видимо, от 25-го числа, они им воспользовались и нарисовали положительный. Я на самом деле сам испугался, пошел в воскресенье в «Хеликсе» на Коломяжском, 26 четко все сделал, и на антитела и ПЦР. Все мне пришло в понедельник, все отрицательно». В результате на итоговое заседание приехали полиция и медики, Лысова доставили домой.
Ранее, напомним, члена УИК № 1802 Павла Чупрунова также удалили с участка. Поводом стало отсутствие отрицательного теста на коронавирус. При этом его доставили в полицейский участок и, по его словам, вменяют ему неповиновение сотруднику полиции.