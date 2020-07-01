Члена УИК с Новосибирской отвезли в полицию. Комиссия решила, что он может их заразить
Павел Чупрунов, член УИК №1802 c правом решающего голоса пришел на участок 1 июля, чтобы ознакомиться с итоговым протоколом голосования. Вместо этого его принудительно отвезли в полицию.
Как пояснил Чупрунов «Фонтанке», члены комиссии решили не допускать его к работе без отрицательного теста на COVID-19. Само решение он выложил в соцести, подписано оно главой УИК Марком Коваленко.
46. УИК 1802 принял решение о том, чтобы меня недопустить к работе в УИК 1802, в связи с коронавирусом. pic.twitter.com/8I7iz1Z2oR— Павел Чупрунов (@PavelChuprunov) July 1, 2020
После этого на место была вызвана полиция. По словам Чупрунова, он сообщил, что необходимый протокол можно составить на месте, однако его принудительно сопроводили в 34-й отдел полиции, где он на данный момент и находится. Вменяют ему, как он сообщил, статью 19.3 КоАП — неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.
Напомним, в середине июня ЦИК обновил рекомендации избирательным комиссиям, отказавшись от повального тестирования на COVID-19. Теперь необходимость обуславливается эпидемиологической ситуацией.