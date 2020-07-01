Павел Чупрунов, член УИК №1802 c правом решающего голоса пришел на участок 1 июля, чтобы ознакомиться с итоговым протоколом голосования. Вместо этого его принудительно отвезли в полицию.



Как пояснил Чупрунов «Фонтанке», члены комиссии решили не допускать его к работе без отрицательного теста на COVID-19. Само решение он выложил в соцести, подписано оно главой УИК Марком Коваленко.

