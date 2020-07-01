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01.07.2020 22:14
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Члена УИК с Новосибирской отвезли в полицию. Комиссия решила, что он может их заразить

Павел Чупрунов, член УИК №1802 c правом решающего голоса пришел на участок 1 июля, чтобы ознакомиться с итоговым протоколом голосования. Вместо этого его принудительно отвезли в полицию.

Как пояснил Чупрунов «Фонтанке», члены комиссии решили не допускать его к работе без отрицательного теста на COVID-19. Само решение он выложил в соцести, подписано оно главой УИК Марком Коваленко.

После этого на место была вызвана полиция. По словам Чупрунова, он сообщил, что необходимый протокол можно составить на месте, однако его принудительно сопроводили в 34-й отдел полиции, где он на данный момент и находится. Вменяют ему, как он сообщил, статью 19.3 КоАП — неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Напомним, в середине июня ЦИК обновил рекомендации избирательным комиссиям, отказавшись от повального тестирования на COVID-19. Теперь необходимость обуславливается эпидемиологической ситуацией.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Boris_93*1
Не выпроводили-бы , потом пришлось делиться :)
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